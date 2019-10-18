ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вперше в історії у космос вийшли дві жінки: історичні фото і відео

STYLERЖиття    18.10.2019 - 20:24
Вперше в історії у космос вийшли дві жінки: історичні фото і відео
Вперше дві жінки разом вийшли у відкритий космос (Колаж РБК-Україна)

Кристина Кук і Джессіка Меїр одночасно вийшли у відкритий космос

18 жовтня вперше в історії в космічний політ вирушили дві жінки одночасно. Вони вирушили з борту з борту Міжнародної космічної станції (МКС). Ними стали американські астронавтки Кристина Кук і Джессіка Меїр.

Жінки пробудуть за бортом Міжнародної космічної станції більше п'яти годин. Їх мета - замінити несправний енергоблок.

Вперше в історії у космос вийшли дві жінки: історичні фото і відео

Астронавтки замінять несправний енергоблок (NASA/Twitter)

Історичне відео польоту в режимі онлайн NASA опублікувало на своєму YouTube-каналі.

Зазначимо, що вихід у космос астронавтів розпочався о 7.38 ранку за північноамериканському східним часом.

Відзначимо, що жінки виходили в космос 14 разів за час освоєння космічного простору. Першою з них стала радянська жінка-космонавт Світлана Савицька в 1984 році. Але водночас цього не відбувалося ще ніколи.

Вперше в історії у космос вийшли дві жінки: історичні фото і відео

Американські астронавтки Христина Кук і Джессіка Меїр (NASA/Twitter)

Вперше у відкритий космос вийшли дві жінки На підпис Зеленському передали закон про ліцензії у сфері космічної діяльності
Новини України космос
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся