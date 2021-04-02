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Під Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжі

Новость на русском → Харків, П'ятниця 02 квітня 2021 10:55
Під Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжі Під Харковом врятували собаку, яка тиждень плавала на крижині (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Харківській області врятували собаку, яка тиждень плавала на крижині без їжі. Активісти чотири дні не могли допомогти дворнязі, але зрештою їхні зусилля увінчалися успіхом.

Деталі розповіли в співтоваристві "Порятунок тварин. Харків" на Facebook.

Собаку на крижині виявили на Печенізькому водосховищі. Дістатися до неї було неможливо, і активісти чотири дні намагалися допомогти голодній тварині.

"4 день спільних спроб врятувати собаку на замерзлому водоймищі закінчився перемогою. Вона перебувала на льоду вже тиждень і кожен день для неї був ризиком провалитися під воду. Собаку рятували вшістьох", - розповіли рятувальники.

Вони за допомогою моторного човна відрізали крижину від основної частини водоймища. Однак крижина все ще була дуже великою, і пес міг зісковзнути у воду в будь-який момент. Коли рятувальники почали звужувати радіус, собака злякалася і пірнула під воду, але потім побачила, що допомога близько і знову залізла на крижину.

"Тут пішов у наступ дайвер Олександр. Він дістався до очерету, і зумів з води схопити собаку. Через пару хвилин перелякана, мокра Емма (так ми її назвали) сиділа в човні та тікати було нікуди", - пояснили активісти.

Собаку транспортували в Харків і залишили під наглядом. Вона все ще перелякана і не довіряє людям, але її відправлять на домашню перетримку, щоб вона адаптувалася.

Під Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжіПід Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжіПід Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжіПід Харковом активісти врятували собаку, яка тиждень плавала на крижині

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як чоловік врятував дитину з крижини за допомогою вудки.

А також ми писали про те, що у Києві хлопець витягнув дівчину з крижаної води.

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