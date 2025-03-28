Вот что произойдет с организмом, если вообще не есть овощи

Овощи - ключевой источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов, необходимых для здоровья. Но что произойдет, если полностью отказаться от них? Дефицит важных нутриентов может привести к тяжелым проблемам со здоровьем.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, какие овощи обязательно должны быть в рационе.

Что будет, если не есть овощи

Проблемы с пищеварением

По словам нутрициолога Елены Костюк, без клетчатки кишечник начинает работать хуже, поэтому возникает запор, вздутие и накопление токсинов.

Ухудшение состояния кожи

Овощи - источник антиоксидантов. Без них кожа может стать сухой, тусклой, появится больше акне и морщин.

Постоянная усталость и слабость

Микроэлементы, как магний и калий, поддерживают уровень энергии. Если их не хватает, то возникает постоянная слабость и упадок сил.

Важно понимать, что прием витаминов - это не панацея. Натуральные витамины из продуктов усваиваются лучше.

"Не надо есть овощи килограммами! Достаточно 300-400 г в день, и твой организм скажет "спасибо", - добавила эксперт.

Какие овощи обязательно должны быть в рационе

Для поддержания здоровья в рационе обязательно должны быть овощи, которые обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Вот самые важные из них:

листовая зелень (шпинат, капуста кейл, руккола, салат) - богата витаминами А, С, К, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Поддерживает работу сердца, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет

(шпинат, капуста кейл, руккола, салат) - богата витаминами А, С, К, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Поддерживает работу сердца, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет брокколи - содержит много клетчатки, витаминов C, K и фолиевой кислоты. Известно своими противовоспалительными свойствами и пользой для сердечно-сосудистой системы

- содержит много клетчатки, витаминов C, K и фолиевой кислоты. Известно своими противовоспалительными свойствами и пользой для сердечно-сосудистой системы морковь - источник бета-каротина (провитамина А), поддерживающего зрение, кожу и иммунную систему

- источник бета-каротина (провитамина А), поддерживающего зрение, кожу и иммунную систему болгарский перец - один из лучших источников витамина С, который важен для иммунитета, здоровья кожи и усвоения железа

- один из лучших источников витамина С, который важен для иммунитета, здоровья кожи и усвоения железа томаты (помидоры) - содержат ликопин, который является мощным антиоксидантом, снижающим риск сердечных болезней и определенных видов рака.

(помидоры) - содержат ликопин, который является мощным антиоксидантом, снижающим риск сердечных болезней и определенных видов рака. цветная капуста - богата клетчаткой, витаминами С и К, а также соединениями, способствующими детоксикации организма

- богата клетчаткой, витаминами С и К, а также соединениями, способствующими детоксикации организма свекла - помогает улучшить кровообращение, поддерживает здоровье печени и способствует снижению давления

- помогает улучшить кровообращение, поддерживает здоровье печени и способствует снижению давления чеснок и лук - обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами, помогают укрепить иммунитет и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

- обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами, помогают укрепить иммунитет и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний тыква - богата бета-каротином, который поддерживает здоровье глаз, кожи и иммунитета

- богата бета-каротином, который поддерживает здоровье глаз, кожи и иммунитета огурцы - содержат много воды, способствуют увлажнению организма и помогают в пищеварении

Включение этих овощей в ежедневный рацион поможет сохранить здоровье, энергию и хорошее самочувствие.

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