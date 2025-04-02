5 способов, которые помогут наслаждаться Пасхальным столом без вреда для здоровья

Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля. Это праздник семейного тепла, традиций и вкусных угощений. Однако щедрый праздничный стол часто становится испытанием для желудка.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как насладиться паской и мясными деликатесами без вреда для здоровья.

Как питаться на Пасху

По словам нутрициолога Евгении Белинской, Пасха - это не только о вкусной еде, а о семейном уюте и традициях. Но часто после праздничного застолья чувствуется тяжесть, вздутие и усталость.

Однако, этого можно избежать, не отказывая себе в любимых блюдах. Названы советы, которые помогут чувствовать себя легко и энергично:

Начните день правильно - не пропускайте завтрак. Выберите легкий белковый прием пищи - яйца с овощами или греческий йогурт с орехами. Это поможет не переедать за столом

- не пропускайте завтрак. Выберите легкий белковый прием пищи - яйца с овощами или греческий йогурт с орехами. Это поможет не переедать за столом Пейте больше воды - перед застольем выпейте стакан воды, ведь так вы быстрее почувствуете насыщение. А вот сладкие напитки и газировку лучше ограничить, чтобы избежать вздутия

- перед застольем выпейте стакан воды, ведь так вы быстрее почувствуете насыщение. А вот сладкие напитки и газировку лучше ограничить, чтобы избежать вздутия Выбирайте правильный баланс на тарелке - заполните половину тарелки овощами, четверть - белком (мясо, рыба, яйца), и еще четверть - сложными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб). Так вам будет сытно, но без тяжести

- заполните половину тарелки овощами, четверть - белком (мясо, рыба, яйца), и еще четверть - сложными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб). Так вам будет сытно, но без тяжести Добавьте активность после застолья - вместо того, чтобы сразу ложиться отдыхать, выйдите на прогулку или сделайте легкую зарядку - это поможет пищеварению

- вместо того, чтобы сразу ложиться отдыхать, выйдите на прогулку или сделайте легкую зарядку - это поможет пищеварению Ешьте десерты с наслаждением, но в меру - не отказывайтесь от паски или сырника - наслаждение едой важно. Но ешьте медленно и прислушивайтесь к своему телу, чтобы не переесть

Что делать, если после застолья возникла тяжесть

Если после пасхального застолья чувствуете тяжесть в желудке, вот несколько способов облегчить состояние:

Теплая вода или чай - выпейте стакан теплой воды с лимоном или травяной чай (мятный, ромашковый, имбирный), чтобы улучшить пищеварение

- выпейте стакан теплой воды с лимоном или травяной чай (мятный, ромашковый, имбирный), чтобы улучшить пищеварение Прогулка - легкое движение поможет организму быстрее переварить пищу и избежать вздутия

- легкое движение поможет организму быстрее переварить пищу и избежать вздутия Ферментированные продукты - кефир, йогурт или творог поддержат работу кишечника

- кефир, йогурт или творог поддержат работу кишечника Не ложитесь сразу после еды - лучше посидеть или немного походить, чтобы избежать изжоги

- лучше посидеть или немного походить, чтобы избежать изжоги Легкое питание на следующий день - дайте желудку отдохнуть: ешьте больше овощей, зелени, пейте много воды

- дайте желудку отдохнуть: ешьте больше овощей, зелени, пейте много воды Ферментные препараты (если нужно) - в крайнем случае можно воспользоваться аптечными средствами для улучшения пищеварения, но лучше не злоупотреблять ими

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