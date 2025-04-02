5 способов, которые помогут наслаждаться Пасхальным столом без вреда для здоровья
Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля. Это праздник семейного тепла, традиций и вкусных угощений. Однако щедрый праздничный стол часто становится испытанием для желудка.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как насладиться паской и мясными деликатесами без вреда для здоровья.
Как питаться на Пасху
По словам нутрициолога Евгении Белинской, Пасха - это не только о вкусной еде, а о семейном уюте и традициях. Но часто после праздничного застолья чувствуется тяжесть, вздутие и усталость.
Однако, этого можно избежать, не отказывая себе в любимых блюдах. Названы советы, которые помогут чувствовать себя легко и энергично:
- Начните день правильно - не пропускайте завтрак. Выберите легкий белковый прием пищи - яйца с овощами или греческий йогурт с орехами. Это поможет не переедать за столом
- Пейте больше воды - перед застольем выпейте стакан воды, ведь так вы быстрее почувствуете насыщение. А вот сладкие напитки и газировку лучше ограничить, чтобы избежать вздутия
- Выбирайте правильный баланс на тарелке - заполните половину тарелки овощами, четверть - белком (мясо, рыба, яйца), и еще четверть - сложными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб). Так вам будет сытно, но без тяжести
- Добавьте активность после застолья - вместо того, чтобы сразу ложиться отдыхать, выйдите на прогулку или сделайте легкую зарядку - это поможет пищеварению
- Ешьте десерты с наслаждением, но в меру - не отказывайтесь от паски или сырника - наслаждение едой важно. Но ешьте медленно и прислушивайтесь к своему телу, чтобы не переесть
Что делать, если после застолья возникла тяжесть
Если после пасхального застолья чувствуете тяжесть в желудке, вот несколько способов облегчить состояние:
- Теплая вода или чай - выпейте стакан теплой воды с лимоном или травяной чай (мятный, ромашковый, имбирный), чтобы улучшить пищеварение
- Прогулка - легкое движение поможет организму быстрее переварить пищу и избежать вздутия
- Ферментированные продукты - кефир, йогурт или творог поддержат работу кишечника
- Не ложитесь сразу после еды - лучше посидеть или немного походить, чтобы избежать изжоги
- Легкое питание на следующий день - дайте желудку отдохнуть: ешьте больше овощей, зелени, пейте много воды
- Ферментные препараты (если нужно) - в крайнем случае можно воспользоваться аптечными средствами для улучшения пищеварения, но лучше не злоупотреблять ими
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога и гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Economic times.
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