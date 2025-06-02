Бражко подогрел слухи о романе с Квитковой одной фразой под ее видео

23-летний футболист Владимир Бражко оставил неоднозначный комментарий под романтическим видео Даши Квитковой, и фанаты снова заговорили про их роман.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в TikTok Квитковой.

Дело в том, что блогерша выложила интересный ролик в своем аккаунте. На видео она съедает 12 виноградин в Новогоднюю ночь под столом и загадывает желание. Затем на следующем кадре изображена счастливая Даша в объятиях мужчины.

Судя по всему блогерша повторила давний испанский обычай - 12 виноградин. Он был введен в 1909 году, чтобы спасти урожай винограда. Однако сейчас многие кушают 12 виноградин под бой курантов, чтобы привлечь любовь, удачу и благополучие.

Даша Квиткова (скриншот видео)

Как отреагировал Владимир Бражко

Многие пользователи тут же принялись комментировать ролик, среди них был и футболист Владимир Бражко, с которым, судя по всему у Квитковой отношения.

"Выходит, это все виноград", - прокомментировал он.

Квиткова в свою очередь оставила в комментарии смайлики с виноградом.

Бражко подогрел слухи о романе с Квитковой (скриншот)

Другие пользователи также стали комментировать видео:

"Я тоже ела на Новый год виноград, где мой футболист ходит"

"Радуюсь как за себя"

"Испанские традиции - лучше, чем пить пепел с шампанским"

"Искренне радуюсь за тебя, Дашуля. Пусть это будет настоящая любовь".

Напомним, Квиткова - победительница "Холостяка-9". После проекта она вышла замуж за главного героя - Никиту Добрынина. Пара прожила в браке 2,5 года, у них родился сын Лев, но летом 2023 года они развелись.

Долгое время о личной жизни блогерши не было ничего известно. Но в мае 2022 года стало известно, что у Квитковой роман с 23-летним футболистом "Динамо" Владимиром Бражко. Первым об отношениях Даши и Владимира заговорил инсайдер в комментарии для “РБК-Украина”.

Пара до сих пор обменивается многозначительными stories и комментариями, но официально отношения не подтверждала.

Квиткова засветила бойфренда в сторис (скриншот)