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MONATIK споет "отремонтированные" хиты для помощи ВСУ: что известно

Новина українською → Вторник 28 ноября 2023 18:13
MONATIK споет "отремонтированные" хиты для помощи ВСУ: что известно MONATIK (фото: пресс-служба артиста)

02.12.2023

Идейный креатор "ART Терапии" MONATIK сыграет благотворительный концерт в поддержку военных в Osocor Residence 2 декабря.

Вместе с командой музыкант порадует слушателей новыми композициями, уже ставшими хитами, а также споет "отремонтированные" (переведенные на украинский) легендарные песни, которые обожают множество меломанов.

Во время концерта пройдет аукцион. Вырученные из него средства будут направлены на нужды 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Также стоит отметить, что артист лично приглашает находящихся на ротации воинов-героев, а также семьи военнопленных и волонтеров.

Билеты на концерт Димы Монатика 2 декабря можно купить по ссылке. Их стоимость составляет 1000 грн.

Добавим, что в мае MONATIK уже давал благотворительный концерт в Osocor Residence. На нем удалось собрать 428 тыс. грн, за которые были куплены 4 дрона DJI Mavic 3 для бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ.

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