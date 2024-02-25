Соломия Витвицкая впервые после развода показала нового избранника: "горжусь и люблю"
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые показала своего нового возлюбленного.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей ТСН.
Кто стал избранником телеведущей
Звезда "плюсов" находится в отношениях с Алексеем Ситайло, который до начала войны был председателем районного суда Сумской области, а сейчас служит в ВСУ.
25 февраля мужчина отмечает день рождения, поэтому Соломия опубликовала в своих соцсетях совместное фото с любимым и поздравила его с праздником.
"Любимый, благодаря тебе я, кажется, снова смогла поверить в любовь. И пусть сейчас в нашей жизни не конфеты и цветы, а видеосвязь в signal и короткие "++", но я дождусь тебя. С днем рождения и многая лета. Горжусь и люблю", - подписала фотографию Витвицкая.
Соломия Витвицкая с любимым (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Реакция пользователей
Фаны знаменитости присоединились к поздравлениям и отметили, что пара очень хорошо выглядит вместе.
- Щирі вітання! Ви неймовірно круті
- Соломійко, ви так схожі! Обовʼязково дочекаєшся!
- Моя красива пара! Люблю вас! Сяйте разом! Привносіть коли істинної світлої любові на планету!
- Щастя вам, Соломіє, з вашим коханим
К слову, комментарий под публикацией также оставил бывший муж Витвицкой, режиссер и клипмейкер Владислав Кочатков, с которым она развелась в 2021 году.
Он пожелал ее избраннику мира и любви, а также подчеркнул, что телеведущая заслуживает быть счастливой.
К слову, после разрыва экс-супруги остались в хороших отношениях.
Напомним, ранее телеведущая Людмила Барбир впервые показала своего мужа-военного.
Также Пташка из "Азовстали" растрогала обращением к погибшему на войне любимому.