Соломия Витвицкая впервые после развода показала нового избранника: "горжусь и люблю"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей ТСН.

Кто стал избранником телеведущей

Звезда "плюсов" находится в отношениях с Алексеем Ситайло, который до начала войны был председателем районного суда Сумской области, а сейчас служит в ВСУ.

25 февраля мужчина отмечает день рождения, поэтому Соломия опубликовала в своих соцсетях совместное фото с любимым и поздравила его с праздником.

"Любимый, благодаря тебе я, кажется, снова смогла поверить в любовь. И пусть сейчас в нашей жизни не конфеты и цветы, а видеосвязь в signal и короткие "++", но я дождусь тебя. С днем рождения и многая лета. Горжусь и люблю", - подписала фотографию Витвицкая.

Соломия Витвицкая с любимым (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Реакция пользователей

Фаны знаменитости присоединились к поздравлениям и отметили, что пара очень хорошо выглядит вместе.

Щирі вітання! Ви неймовірно круті

Соломійко, ви так схожі! Обовʼязково дочекаєшся!

Моя красива пара! Люблю вас! Сяйте разом! Привносіть коли істинної світлої любові на планету!

Щастя вам, Соломіє, з вашим коханим

К слову, комментарий под публикацией также оставил бывший муж Витвицкой, режиссер и клипмейкер Владислав Кочатков, с которым она развелась в 2021 году.

Он пожелал ее избраннику мира и любви, а также подчеркнул, что телеведущая заслуживает быть счастливой.

К слову, после разрыва экс-супруги остались в хороших отношениях.