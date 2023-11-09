Соломия Витвицкая растрогала фото с братом, служащим в ВСУ

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая трогательно поздравила с днем рождения брата Северина, который сейчас защищающет страну в рядах Вооруженных сил.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост ведущей 1+1 в Instagram .

"Многая лета, Северин! Будь безумно счастлив", - написала Соломия.

Она показала два фото: одно архивное с детства, а другое - свежее. На обоих фотографиях Витвицкая с родным для нее человеком.

"Хотя я на этом фото почему-то не улыбаюсь, но безгранично счастлива, что ты у меня есть в этой жизни. Люблю очень-очень! Горжусь и восхищаюсь! Всегда рядом. И вместе до победы", - написала Соломия.

Соломия Витвицкая с братом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

В комментариях украинцы присоединяются к поздравлениям и желают мужчине как можно скорее вернуться домой с победой.

Северин и Соломия Витвицкие (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Северин - младший брат Витвицкой. Он военный. Весной 2014 года, когда начиналась оккупация Крыма, Северин служил в Севастополе.

После возвращения на материк ушел защищать страну от российских захватчиков.

Награжден отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Северин Витвицкий с сестрой (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)