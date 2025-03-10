Как сейчас выглядит и живет Кевин Костнер - главный "телохранитель" Голливуда (фото)

Кевин Костнер - одна из самых ярких звезд Голливуда, которую многие помнят по культовой роли в фильме "Телохранитель". Его харизма, талант и непревзойденная игра сделали актера настоящей легендой кинематографа.

Как изменился Костнер и чем живет сейчас? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Кевина Костнера

Кевин Костнер родился в январе 1955 года в Линвуде, штат Калифорния, в семье среднего класса. С юных лет он увлекался искусством и спортом, активно участвуя в школьных мероприятиях.

Университетское образование получал по специальности маркетинг и финансы, однако встреча с актером Ричардом Бертоном стала переломным моментом, побудившим его посвятить себя кинематографу.

Карьера Костнера началась с малозаметных ролей, пока режиссер Лоуренс Касдан не пригласил его сняться в фильме "Сильверадо", что стало трамплином к настоящему успеху. Кадр из фильма "Сильверадо"

Вскоре он стал одним из самых востребованных актеров Голливуда, известным своим харизматичным исполнением ролей мужественных и принципиальных героев.

1991 год стал особенно определяющим для звезды - после выхода фильма "Робин Гуд: принц воров" его ждала мировая слава благодаря фильму "Телохранитель".

Один из последних его масштабных проектов - сериал "Йеллоустоун", где актер воплотил образ главы семьи Даттон. Его игра получила высокую оценку критиков, однако в 2023 году после пяти сезонов Костнер решил покинуть сериал.

Карьера режиссера

Достигнув вершины актерской карьеры, Кевин не остановился на этом и решил реализовать свою давнюю мечту - стать режиссером. Его дебютная лента "Танцующий с волками", вышедшая в 1990 году, не только покорила зрителей, но и стала настоящей сенсацией в киномире.

Фильм получил семь премий "Оскар", что стало неожиданным и ошеломляющим успехом. Этот триумф вошел в историю Голливуда, ведь Костнер стал одним из немногих начинающих режиссеров, которые получили такое престижное признание уже с первой работой. Кевин Костнер (фото: instagram.com/KevinCostner)

Однако его дальнейший путь в режиссуре не был таким безоблачным. Следующий масштабный проект знаменитости - фильм "Почтальон", который вышел в 1997 году, оказался провальным.

Лента подверглась сокрушительной критике и стала главным "героем" антипремии "Золотая малина", получив пять наград в ключевых номинациях, что стало антирекордом для американского кино.

Личная жизнь

В начале 1990-х, находясь на пике популярности, актер развелся со своей первой женой, Синди Силвой, с которой прожил в браке 16 лет. У супругов родилось трое детей.

Этот период стал для актера непростым - как в профессиональной, так и в личной жизни, что отразилось на его карьере.

Кевин Костнер с детьми (фото: instagram.com/KevinCostner)

После развода в 1996 году у Костнера родился внебрачный сын Лиам от актрисы Бриджит Руни. Несмотря на общего ребенка, пара не стала строить семью вместе.

В начале 2000-х, когда актер снова начал набирать обороты в карьере, он познакомился с Кристин Баумгартнер. Кевин Костнер с Кристин Баумгартнер (фото: instagram.com/KevinCostner)

Их роман привел к свадьбе в 2004 году, после чего они стали родителями троих детей. Супруги считались одними из самых крепких в Голливуде. Кевин Костнер с детьми (фото: instagram.com/KevinCostner)

Однако в мае 2023 года стало известно об их разводе после 18 лет совместной жизни. Причиной разрыва Кристин назвала "непримиримые разногласия".

Судебный процесс завершился в сентябре того же года, и в результате Баумгартнер получила значительную финансовую компенсацию, в частности на юридические расходы и алименты.

В конце 2023 года Кевин оказался в центре внимания из-за слухов о романе с известной певицей Джуэл Килчер, более известной как Jewel. Пару неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях, однако официального подтверждения их отношений не было.

Также ходили разговоры о возможном романе актера с Рейни Кастанедой, которая моложе его на 40 лет.

Как сейчас живет Костнер

Лауреату премий "Золотой глобус", "Эмми" и "Оскар" уже 70 лет. Он не планирует завершать карьеру и продолжает активно работать в киноиндустрии.

Кроме этого, звезда занимается музыкой, выступая как вокалист, гитарист и автор песен в составе группы Modern West.

Кевин Костнер (фото: instagram.com/KevinCostner)

В 2025 году актера ждут три кинопремьеры, а также запланирован концертный тур вместе с его группой. Похоже, что 70 лет - совсем не помеха для активной творческой жизни.

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