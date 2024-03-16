ua en ru
Сб, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От этого крабового салата все будут в восторге: невероятно простой рецепт

Суббота 16 марта 2024 20:05
UA EN RU
От этого крабового салата все будут в восторге: невероятно простой рецепт Как приготовить салат с крабовыми палочками (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Обычный "крабовый" салат, который годами готовят к праздникам, многим уже надоел. Впрочем, существует невероятно вкусная альтернатива. Такой салат понравится всем: и гостям, которые будут просить рецепт, и хозяйке или хозяину, ведь готовится он очень легко.

Как сделать вкусный салат с крабовыми палочками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Коліжанка".

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 граммов крабовых палочек
  • 1 лист салата Айсберг
  • 2 помидора черри (или 1 обычный)
  • 1 огурец
  • 100 граммов твердого сыра
  • 2 яйца
  • свежая зелень (кинза и петрушка)
  • майонез или йогурт - по вкусу
  • соль и черный молотый перец
  • 1 лимон (если вы хотите сделать салат более пикантным).

Начнем приготовление. Разберите на волокна крабовые палочки, не бойтесь их повредить, главное - чтобы не было слишком больших кусочков. Параллельно отварите яйца, охладите и нарежьте. Затем добавьте их к крабовым палочкам.

Нарежьте соломкой свежий огурец, а помидоры разрезайте пополам (если у вас обычный томат - просто измельчите его кубиками). Лист салата можно нарезать или просто порвать руками на мелкие кусочки.

Сыр натрите на терке, смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и заправку. В салат можно добавить обычный майонез или смешайте йогурт с лимонным соком. Сверху украсьте блюдо измельченной зеленью, также можно украсить помидорами.

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить маковые блины на заварном тесте.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить запеканку с макаронами, которую мгновенно "сметут" со стола.

Читайте РБК-Украина в Google News
салаты Рецепты Салаты
NEWS
Буданов о предложении обменять Теткино на Мелитополь: я бы с радостью
Буданов о предложении обменять Теткино на Мелитополь: я бы с радостью