От этого крабового салата все будут в восторге: невероятно простой рецепт

Обычный "крабовый" салат, который годами готовят к праздникам, многим уже надоел. Впрочем, существует невероятно вкусная альтернатива. Такой салат понравится всем: и гостям, которые будут просить рецепт, и хозяйке или хозяину, ведь готовится он очень легко.

Как сделать вкусный салат с крабовыми палочками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Коліжанка" .

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 граммов крабовых палочек

1 лист салата Айсберг

2 помидора черри (или 1 обычный)

1 огурец

100 граммов твердого сыра

2 яйца

свежая зелень (кинза и петрушка)

майонез или йогурт - по вкусу

соль и черный молотый перец

1 лимон (если вы хотите сделать салат более пикантным).

Начнем приготовление. Разберите на волокна крабовые палочки, не бойтесь их повредить, главное - чтобы не было слишком больших кусочков. Параллельно отварите яйца, охладите и нарежьте. Затем добавьте их к крабовым палочкам.

Нарежьте соломкой свежий огурец, а помидоры разрезайте пополам (если у вас обычный томат - просто измельчите его кубиками). Лист салата можно нарезать или просто порвать руками на мелкие кусочки.

Сыр натрите на терке, смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и заправку. В салат можно добавить обычный майонез или смешайте йогурт с лимонным соком. Сверху украсьте блюдо измельченной зеленью, также можно украсить помидорами.