От этого крабового салата все будут в восторге: невероятно простой рецепт
Обычный "крабовый" салат, который годами готовят к праздникам, многим уже надоел. Впрочем, существует невероятно вкусная альтернатива. Такой салат понравится всем: и гостям, которые будут просить рецепт, и хозяйке или хозяину, ведь готовится он очень легко.
Как сделать вкусный салат с крабовыми палочками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Коліжанка".
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 граммов крабовых палочек
- 1 лист салата Айсберг
- 2 помидора черри (или 1 обычный)
- 1 огурец
- 100 граммов твердого сыра
- 2 яйца
- свежая зелень (кинза и петрушка)
- майонез или йогурт - по вкусу
- соль и черный молотый перец
- 1 лимон (если вы хотите сделать салат более пикантным).
Начнем приготовление. Разберите на волокна крабовые палочки, не бойтесь их повредить, главное - чтобы не было слишком больших кусочков. Параллельно отварите яйца, охладите и нарежьте. Затем добавьте их к крабовым палочкам.
Нарежьте соломкой свежий огурец, а помидоры разрезайте пополам (если у вас обычный томат - просто измельчите его кубиками). Лист салата можно нарезать или просто порвать руками на мелкие кусочки.
Сыр натрите на терке, смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и заправку. В салат можно добавить обычный майонез или смешайте йогурт с лимонным соком. Сверху украсьте блюдо измельченной зеленью, также можно украсить помидорами.
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