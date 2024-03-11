За уши не оттянешь. Вкусная запеканка с макаронами, которую мгновенно "сметут" со стола
Запеканка с макаронами уже считается классическим блюдом из фильмов, о котором мечтают дети и взрослые. Эта вкуснятина мгновенно исчезает со стола, а готовится она очень легко. Рецепт понравится всем, кто не любит проводить много времени на кухне.
Как приготовить запеканку с макаронами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Файні рецепти".
Для того чтобы сделать вкусную запеканку, вам понадобятся следующие ингредиенты:
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макароны - 1,5 стакана
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оливковое масло - 2 столовые ложки
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куриное филе - 200 граммов
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шампиньоны - 200 граммов
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помидоры - 150 граммов
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1 плавленый сырок
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сметана - 150 граммов
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3 яйца
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1 лук
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зелень, соль и перец - по вкусу.
Начнем приготовление. Отварите филе в подсоленной воде, а когда оно остынет – нарежьте его небольшими кусочками. Также отварите и откиньте на дуршлаг макароны.
Нарежьте лук и грибы, обжарьте их на сковороде с растительным маслом, солью и перцем. Добавьте туда сметану, но не всю, перемешайте и тушите, пока соус не станет густым.
Вымойте и нарежьте помидоры. Застелите фольгой форму для запекания и смажьте ее растительным маслом. Затем смешайте макароны с филе, важно, чтобы до этого с них сбежала вся вода.
Большую часть макарон выложите на форму, сверху выложите помидоры и обжаренные в сметане грибы с луком. Затем высыпайте все оставшиеся макароны и филе, а сверху выложите нарезанный кубиками плавленый сырок. Полейте все смесью из взбитого вилкой яйца и остатков сметаны.
Поставьте форму с будущей запеканкой в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Подождите 20-25 минут, затем подавайте блюдо на стол.
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