Сюжеты - топ! Культовые фильмы про обмен телами, которые достойны вашего внимания

"Семейный обмен"

Фильм рассказывает о героине по имени Дженнифер, занимающейся созданием интересных архитектурных проектов. Избранник женщины полностью поддерживает ее во всех начинаниях, и жертвует ради этого развитием собственной карьеры и деятельностью в музыкальной группе.

Пара воспитывает троих детей: Сиси Уятта и Майлза. Между ними все время от времени происходят споры и неожиданные ситуации, но настоящий сюрприз наступает тогда, когда семья просыпается однажды утром и понимает, что поменялась телами, а значит - и ролями.

Теперь им всем придется приложить усилия, чтобы распутать непростую ситуацию.

"Цыпочка"

История посвящена взрослому мужчине и девушке-школьнице по имени Джессика, которые мистическим образом меняются телами. Героиня отправляется на поиск своего бывшего тела: во время этого ей удается увидеть себя со стороны и понять, насколько легкомысленной и безрассудной она была.

Персонажей ждет много открытий и неожиданных откровений, прежде чем они поймут, для чего им понадобился такой непростой опыт.

"Папе снова 17"

В центре сюжета - Майк - красавчик и звезда школьного баскетбола. Спустя годы он работает менеджером в мизерной компании и только вспоминает свои веселые юные годы.

Однако однажды какой-то волшебник, а по совместительству школьный уборщик, возвращает Майка в его юность и дает ему возможность снова насладиться сладкими 17. И теперь перед Майком открываются новые горизонты и вопросы, которые он должен решить.

"Из 13 в 30"

История рассказывает об обычном подростке - Дженне Ринк, желающей стать частью Six Chicks - группы школьниц, которой руководит Люси.

Однажды Дженна загадывает перед сном желание - стать старше, чтобы ей стало 30. На следующее утро она оказывается в незнакомой квартире и понимает, что ее желание таки исполнилось.

"Красотка на всю голову"

Рене всегда мечтала быть привлекательной моделью, как ее коллеги из компании элитной косметики. Для этого она записывается на занятия в тренажерный зал, чтобы пересилить собственную лень и улучшить свою физическую форму.

Во время тренировки девушка падает с тренажера и сильно ударяется головой. После этого она чувствует в себе кардинальные изменения и ей кажется, будто она переселилась в новое тело, хотя на самом деле ее тело остается прежним.