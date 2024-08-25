Для тех, кто от всего устал. 5 фильмов, которые помогут влюбиться в эту жизнь

Иногда бывает так, что усталость и печаль портят все настроение. И кажется, что осталось только опустить руки. Если это о вас или вы просто ищете вдохновение - вам помогут киноленты с историями, после которых трудно не поверить в чудо.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 крутых фильмов на вечер, которые поднимут настроение и смотивируют на что-то интересное.

"Список последних желаний"

История о двух мужчинах, которые понимают, что очень скоро могут умереть из-за неизлечимых болезней. Разница в том, что первый пациент - богач с ужасным характером, а второй - бедный, но очень добрый.

И вместе они попытаются успеть пожить так, как всегда хотели, но никогда себе этого не позволяли. Сюжет построен так, что после него трудно обесценивать жизнь и время, которое мы иногда тратим совсем не на то.

"Невидимая сторона"

Этот фильм поможет вам снова поверить в чудеса и добро, ведь даже обездоленный мальчик, обреченный на нищету и несчастье, находит свое спасение. История заставит плакать, но не от грустных сцен, а от радости и трогательного финала.

Поначалу может показаться, что фильм достаточно банален. Но простая история заставит многое обдумать. Иногда стоит не зацикливаться на негативе, а искать во всем что-то хорошее и действительно позитивное.

"Тайная жизнь Уолтера Митти"

Приключенческая комедия позволит вам хорошо провести вечер и на время забыть о рутине и суматохе. Просто посмотрите историю о мужчине, который всю жизнь мечтал о счастье, любви и приключениях.

И судьба подкинет ему шанс все изменить. Все решит случайная ситуация, после которой он поймет, что жизнь действительно полна невероятных приключений, главное этого захотеть.

"Реальная любовь"

Трогательная лента понравится тем, кто разочаровался в любви и настоящих чувствах. История об абсолютно разных людях, у которых есть кое-что общее - все они способны преодолевать любые границы ради тех, кого ценят.

Фильм позволит настроиться на вайб позитива, а также напомнит о магической атмосфере зимних праздников. Прекрасный шанс на мгновение забыть о жаре и "перенестись" в декабрь.

"Целитель Адамс"

Главный герой ленты попадает в психбольницу, ведь потерял желание жить. И там он понимает, что ошибался. Он находит способ помочь тем, кому гораздо хуже его.

Это полностью меняет жизнь мужчины. Он начинает делать все, чтобы спасти от грусти и уныния людей, которые уже опустили руки. Эта лента оставляет приятный "послевкусие", а также дарит веру в добро.