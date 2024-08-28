Сюжети - топ! Культові фільми про обмін тілами, які варті вашої уваги

"Родинний обмін"

Фільм розповідає про героїню на ім'я Дженніфер, яка займається створенням цікавих архітектурних проєктів. Обранець жінки повністю підтримує її у всіх починаннях, та задля цього навіть жертвує розвитком власної кар'єри та діяльністю у музичному гурті.

Пара виховує трьох дітей: Сісі Уятта та Майлза. Між ними усіма час від часу відбуваються суперечки та несподівані ситуації, але справжній сюрприз настає тоді, коли родина прокидається одного ранку і розуміє, що помінялася тілами, а отже - і ролями.

Тепер їм усім доведеться докласти зусиль, аби розплутати непросту ситуацію.

"Ціпонька"

Історія присвячена дорослому чоловіку та дівчині-школярці на ім'я Джесіка, які містичним чином міняються тілами. Героїня вирушає на пошук свого колишнього тіла: під час цього їй вдається побачити себе збоку та зрозуміти, наскільки легковажною і нерозсудливою вона була.

На персонажів чекає багато відкриттів та несподіваних одкровень, перш ніж вони зрозуміють, для чого їм знадобився такий непростий досвід.

"Татові знову 17"

У центрі сюжету - Майк - красунчик і зірка шкільного баскетболу. Через плин років він працює менеджером у мізерній компанії та лише згадує свої веселі юні роки.

Проте одного разу якийсь чарівник, а за сумісництвом шкільний прибиральник, повертає Майка в його юність і дає йому змогу знову насолодитися солодкими 17. І тепер перед Майком відкриваються нові горизонти та питання, які він має вирішити.

"Із 13 в 30"

Історія розповідає про звичайного підлітка - Дженну Рінк, яка бажає стати частиною Six Chicks - групи школярок, якою керує Люсі.

Одного разу Дженна загадує перед сном бажання - стати старшою, щоб їй стало 30. Наступного ранку вона опиняється у незнайомій квартирі та розуміє, що її бажання таки здійснилося.

"Красуня на всю голову"

Рене завжди мріяла бути привабливою моделлю, як її колеги із компанії елітної косметики. І задля цього вона записується на заняття до тренажерного залу, щоб пересилити власну лінь та покращити свою фізичну форму.

Під час тренування дівчина падає з тренажера і сильно вдаряється головою. Після цього вона відчуває в собі кардинальні зміни і їй здається, ніби вона переселилася в нове тіло, хоча насправді її тіло залишається колишнім.