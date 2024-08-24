7 сериалов, которые можно "проглотить" за один вечер. Сюжеты на любой вкус

Сериалы не обязательно должны "растягиваться" на несколько сезонов. Существует немало вариантов, которые можно посмотреть всего за один вечер и насладиться крутым сюжетом.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 мини-сериалов на любой вкус, с которыми вы точно не соскучитесь.

"Вейн"

Сериал о подростке с непростой судьбой, кооторый случайно встретил девушку и она ему очень нравится. Впрочем, вместе им приходится сбегать от проблем и искать возможность спастись в очень непростых ситуациях. И этот вариант точно не для детей, его оценят взрослые.

"Голливуд"

Этот мини-сериал от Netflix расскажет о "фабрике грез" - голливудской киностудии 1940-х годов. Главные герои пытаются построить карьеру и стать успешными. И, конечно, это не так легко, как кажется на первый взгляд.

"Патрик Мелроуз"

Мини-сериал с Бенедиктом Камбербетчем расскажет о мужчине, пережившем очень травматические события. И когда он повзрослел, воспоминания не дают ему двигаться дальше. Поэтому главный герой пытается исцелиться, хотя это очень трудно.

"Будет больно"

Британский комедийный сериал расскажет о врачах акушерско-гинекологического отделения. Они работают в постоянном стрессе, но при этом стараются строить личную жизнь. И балансировать между больницей и отношениями удается не всегда.

"Ферзевый гамбит"

Этот мини-сериал наделал немало шума. И если вы еще не видели историю о юной девочке, которая начала играть в шахматы в приюте, а затем стала звездой мирового масштаба - вам точно стоит это наверстать.

"Невероятное"

Драматический мини-сериал заинтересует фанатов криминального жанра. В нем вы увидите, как школьница подвергается насилию, но никто ей не верит. Но потом оказывается, что это преступление связано с очень жуткой историей. Кстати, сериал основан на реальных событиях.