Эти продукты нельзя есть натощак: исключите их из завтрака

Правильный завтрак - сбалансированный, который даст организму необходимую энергию и силы на первую часть дня. Неправильные продукты могут увеличить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и соответственно - замедлить вас. Поэтому стоит выбирать сложные углеводы, которые насыщают, белки для сил и клетчатку.

Какие продукты категорически не рекомендуется есть натощак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for Fun.

Сырые овощи

Сырая пища считается здоровой и это правда: она содержит витамины, клетчатку и минералы. Однако в качестве завтрака они не подходят. Желудок может взбунтоваться, так как сырые овощи очень требовательны к пищеварению. Метеоризм - частая проблема у многих людей, а сыроедение натощак вызывает особый стресс.

Ловушка: йогурт

Йогурт с фруктами на самом деле выглядит как хороший завтрак. Это потому, что он не вызывает никакого прямого дискомфорта - по крайней мере, если у вас не сильно чувствительное пищеварение. Однако йогурт натощак полезен лишь частично.

Полезные молочнокислые бактерии, содержащиеся в йогурте, не усваиваются должным образом натощак. Вместо этого агрессивная желудочная кислота убивает все хорошее, прежде чем достигнет кишечника.

Что помогает: заранее съешьте несколько орехов, кусочек авокадо или ложку овсянки, чтобы создать в желудке своеобразный буфер.

Бананы держите подальше

Бананы действительно обеспечивают организм важными питательными веществами, но их не следует есть натощак.

Бананы, как и другие продукты, содержащие глюкозу, вызывают повышение уровня сахара в крови. Через некоторое время он снова быстро падает и как результат: приходится бороться с тягой к еде до конца дня.

Кислота из цитрусовых

Вы любите выпить большой стакан апельсинового сока на завтрак? Звучит здорово, но не делайте этого натощак. Кислота цитрусовых может вызвать изжогу. Исключением является только лимонная вода, так как в ней сок лимона сильно разбавлен водой.