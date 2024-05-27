Выбрались из нищеты и достигли успеха: 5 украинских звезд, выросших в бедности

Бедность - это не порок, а отличная мотивация создать жизнь своей мечты. Именно так и поступили герои нашего сегодняшнего материала, которые поднялись из самых низов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездах, прошедших путь от бедности к феерическому успеху только благодаря своему упорству.
Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, вырос в бедной семье в Полтаве. Его отец злоупотреблял алкоголем и умер, когда мальчику было всего семь лет.
Мать вынуждена была тяжело работать, чтобы обеспечить семью.
Исполнитель часто вспоминает, что на выпускной вечер одноклассники подарили ему праздничный костюм.
Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)
Отец известного украинского исполнителя Макса Барских злоупотреблял алкоголем и часто поднимал руку на его маму, а также неоднократно избивал самого мальчика.
Артист признается, что травмы, полученные в детстве, беспокоят его до сих пор. Также известно, что Макс играл вместо игрушек прищепками, поскольку в его семье не было денег на машинки.
Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)
Мама дизайнера Андре Тана строго воспитывала его в селе Комсомольское Харьковской области. С девяти лет он по выходным продавал болгарский перец на рынке, а в будни - свежую рыбу.
В 90-х годах, из-за нехватки средств на аренду квартиры, Андре жил на вокзале.
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Певец Александр Пономарев вырос в бедной семье из Хмельницкого. Он вспоминает, что часто был вынужден есть хлеб с луком, поскольку другой еды не было.
Родители с трудом собрали деньги на гитару, чтобы Александр мог заниматься музыкой. Денег на музыкальную школу не хватало, но благодаря своему таланту он смог поступить в музыкальное училище.
Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Солистка группы Go_A Екатерина Павленко предпочитает не вспоминать тяжелое и нищенское детство в Нежине, потому что она выросла без отца.
Екатерина и ее мать вынуждены были жить в недостроенном доме в зимний период, что приводило к тому, что девочка часто болела.
Однажды Павленко даже оказалась на грани смерти из-за болезни, но ее спасли в киевской больнице, где провели бесплатную операцию на легких.
Екатерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee )
Раньше мы писали о 5 украинских суперзвездах, которые родились в маленькой деревне.
Также мы рассказывали о знаменитостях, которые стали многодетными родителями во время войны.
При написании материала использовались следующие источники: Википедия, "Говорящий Суханов", "Экзамен".