Вибралися зі злиднів і досягли успіху: 5 українських зірок, які виросли у бідності

Андрій Данилко

Співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, виріс у бідній родині в Полтаві. Його батько зловживав алкоголем і помер, коли хлопчику було всього сім років.

Мати змушена була важко працювати, щоб забезпечити сім'ю.

Виконавець часто згадує, що на випускний вечір однокласники подарували йому святковий костюм.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Макс Барських

Батько відомого українського виконавця Макса Барських зловживав алкоголем і часто підіймав руку на його маму, а також неодноразово бив самого хлопчика.

Артист зізнається, що травми, отримані в дитинстві, турбують його досі. Також відомо, що Макс грався замість іграшок прищіпками, оскільки в його родині не було грошей на машинки.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Андре Тан

Мама дизайнера Андре Тана суворо виховувала його в селі Комсомольське Харківської області. З дев'яти років він у вихідні продавав болгарський перець на ринку, а в будні - свіжу рибу.

У 90-х роках, через брак коштів на оренду квартири, Андре жив на вокзалі.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Олександр Пономарьов

Співак Олександр Пономарьов виріс у бідній родині з Хмельницького. Він згадує, що часто був змушений їсти хліб з цибулею, оскільки іншої їжі не було.

Батьки насилу зібрали гроші на гітару, щоб Олександр міг займатися музикою. Грошей на музичну школу не вистачало, але завдяки своєму таланту він зміг вступити до музичного училища.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Катерина Павленко

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко вважає за краще не згадувати важке і злиденне дитинство в Ніжині, тому що вона виросла без батька.

Катерина та її мати змушені були жити в недобудованому будинку в зимовий період, що призводило до того, що дівчинка часто хворіла.

Одного разу Павленко навіть опинилася на межі смерті через хворобу, але її врятували в київській лікарні, де провели безкоштовну операцію на легенях.

Катерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee)