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Танці з зірками: на проекті назріває скандал з однією з учасниць (відео)

STYLERТелешоу    06.11.2019 - 21:30
Танці з зірками: на проекті назріває скандал з однією з учасниць (відео)
Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Учасниця Танців з зірками записала відеозвернення

Навколо проекту Танці з зірками назріває скандал через відео-візитку, яке змонтували про актрису "Дизель Шоу" Вікторію Булітко та її партнера Дмитра Дікусара. Артистка висловила своє обурення у невеликому відео, яке опублікувала в соціальній мережі Facebook.

Вікторія Булітко зазначила, що у відео-візитці була використана тільки одна фраза з контексту, яка глядачам дала зрозуміти, що її колеги по гумористичному шоу не підтримують участь у танцювальному проекті. Також їй не сподобалося, що була використана фотографія з архіву "Дизель Шоу", яка перетворюється з кольорової в чорно-білу, а потім тріскається.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (Відео: YouTube/Танці з зірками)

"Я багато говорила про те, як друзі мене підтримують, шлють смс. Але чомусь з контексту взяли тільки одну фразу. Більш того, взяли нашу сімейну фотографію, яка з кольорової перетворилася в чорно-білу і тріснула. Перевернули все так, ніби у нас конфлікти. Такого немає. Навіщо таке робити? Мене це засмучує. Точно також це засмутило їх, які дивилися шоу по телевізору і відправляли за мене смс", - сказала Булітко.

Артистку також підтримав шеф-редактор "Дизель Шоу" Олексій Бланар. Він написав пост на своїй сторінці в Facebook, де назвав використання фотографії і спецефектів – підлістю і блюзнірством.

"В щоденнику Вікторії Булітко по слову грубо була змонтована фраза про те, що її не люблять в "Дизель Шоу" і не підтримують. А потім показана фотографія акторів нашого шоу, яка на очах з кольорової перетворюється в ч/б і тріскається. Після трагедії річної давнини це виглядає підло і блюзнірство", - написав Бланарь.

Танці з зірками: на проекті назріває скандал з однією з учасниць (відео)Скріншот поста

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