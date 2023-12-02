"Вы потеряете деньги": украинцев предупредили о новой и хитрой мошеннической схеме

Украинцев начали массово "атаковать" сообщениями, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу. Как оказалось, это новая и очень хитрая мошенническая схема.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом в своем Telegram-канале сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

В чем суть схемы

Мошенники начали предлагать украинцам работу, которая якобы принесет немало средств, но будет очень легкой. По словам Гороховского, злоумышленники могут даже выплатить "первую зарплату" - небольшую сумму. Но потом попытаются выманить гораздо больше.

"По всей стране тысячи людей получают сотни тысяч подобных сообщений каждый день! Это обман и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю.

Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т.п.) вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут.", - объяснил Гороховский.

Пишущие мошенники (фото: t.me/OGoMono)

Когда украинцы понимают, что стали жертвами мошенников, они пытаются вернуть потерянные деньги. По словам Гороховского, в ноябре около 3 тысяч клиентов банка потеряли 65 миллионов гривен.

"Пожалуйста, будьте хоть немного осторожны и умны! Берегите себя!" - добавил он.