Киберполиция разоблачила хакеров, нанесших миллионный ущерб мировым компаниям

Мошенники нанесли ущерб международным компаниям на сумму более трех миллиардов гривен. Всю банду удалось обезвредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Ведущие мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США стали жертвами хакеров, разоблаченных киберполицией и следователями Национальной полиции Украины. Ущерб, нанесенный этими хакерами, составил более 3 миллиардов гривен.

С начала 2018 года мошенники совершали атаки на серверы указанных мировых компаний. Используя свои разработанные вирусы-шифровальщики, они атаковали аккаунты сотрудников и распространяли вредоносный код в корпоративной экосистеме. Таким образом, хакеры получали доступ к серверам и воровали информацию.

Миллионные выплаты в криптовалюте требовались членами международной криминальной группы за дешифрование данных на компьютерах жертв, что делало их непригодными.

В одном из сообщений говорится о приказе злоумышленников перечислить 450 BTC на подконтрольный криптокошелек для возобновления работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов. Это составляет эквивалент 48 миллионов гривен.

Полиция отмечает, что хакеры зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий за несколько лет преступной деятельности, что повлекло ущерб в размере более 3 миллиардов гривен в пересчете на национальную валюту.

Благодаря длительной операции, украинские правоохранители совместно с коллегами из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции успешно разоблачили лидера хакерской банды и его четырех активных подельников, как оперировали в тени.

Сотрудники полиции провели более 30 обысков и сумели прекратить деятельность этой группировки в рамках международной операции.