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Вы точно успеете! Легкий рецепт медовика за 10 минут

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 09:24
Вы точно успеете! Легкий рецепт медовика за 10 минут Фото: Кулинар представила рецепт быстрого медовика (facebook.com/mironenko.academy)
Автор: Styler

Приготовить медовик при частых отключениях света не так просто, но есть рецепт, благодаря которому он печется всего 10 минут.

Быстрым способом приготовления поделилась кулинар Елена Мироненко на своей Facebook-странице.

Для теста вам нужны:

  • 150 г меда
  • 50 г сахара
  • 60 г сливочного масла
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 180 г муки
  • 80 г йогурта или сметаны

Пошаговый рецепт приготовления

1 пакетик ванильного сахара положите в кастрюлю и доведите на огне до состояния, чтобы сахар разошелся. Снимите и добавьте 1 ч.л соды, щепотку соли.

Все начнет становиться пеной, перемешайте и введите 80 г йогурта или сметаны и 1 яйцо.

Тщательно перемешайте и добавляем 180 г пшеничной муки. Вымесите жидкое тесто. И оставьте на 15 минут. Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов.

Противень застелите пергаментом и выложите на него тесто, разровняйте. Поставьте выпекать на 10 минут при температуре 200 градусов. Корж должен стать золотым.

Сразу достаньте его и накройте его еще одним листком пергамента и скрутите рулетом. Дайте полностью остыть.

Готовим крем

Важно, чтобы все ингредиенты были холодными.

  • 200 г сливок 33%
  • 200 г сливочного сыра
  • 200 г сметаны от 20%
  • 150 г сахарной пудры

Взбейте все ингредиенты около 5 минут. Смажьте корж, немного оставив на покрытие и закрутите рулетик.

Поставьте в холодильник от двух часов, лучше на ночь. Покройте кремом и украсьте. Можно использовать также ягоды.

Напомним, что Клопотенко представил рецепт вареников с "магией вкуса".

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