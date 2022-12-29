Вы точно успеете! Легкий рецепт медовика за 10 минут

Приготовить медовик при частых отключениях света не так просто, но есть рецепт, благодаря которому он печется всего 10 минут.

Быстрым способом приготовления поделилась кулинар Елена Мироненко на своей Facebook-странице.

Для теста вам нужны:

150 г меда

50 г сахара

60 г сливочного масла

1 пакетик ванильного сахара

180 г муки

80 г йогурта или сметаны

Пошаговый рецепт приготовления

1 пакетик ванильного сахара положите в кастрюлю и доведите на огне до состояния, чтобы сахар разошелся. Снимите и добавьте 1 ч.л соды, щепотку соли.

Все начнет становиться пеной, перемешайте и введите 80 г йогурта или сметаны и 1 яйцо.

Тщательно перемешайте и добавляем 180 г пшеничной муки. Вымесите жидкое тесто. И оставьте на 15 минут. Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов.

Противень застелите пергаментом и выложите на него тесто, разровняйте. Поставьте выпекать на 10 минут при температуре 200 градусов. Корж должен стать золотым.



Сразу достаньте его и накройте его еще одним листком пергамента и скрутите рулетом. Дайте полностью остыть.

Готовим крем

Важно, чтобы все ингредиенты были холодными.

200 г сливок 33%

200 г сливочного сыра

200 г сметаны от 20%

150 г сахарной пудры

Взбейте все ингредиенты около 5 минут. Смажьте корж, немного оставив на покрытие и закрутите рулетик.

Поставьте в холодильник от двух часов, лучше на ночь. Покройте кремом и украсьте. Можно использовать также ягоды.