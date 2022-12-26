Намного лучше магазинного: простейший рецепт майонеза без яиц за 30 секунд
Преимущество домашнего майонеза в том, что вы точно знаете, какие в нем ингредиенты. Приготовить такой соус дома не составит вам труда.
Как приготовить майонез, вкус которого будет лучше магазинного, рассказали в издании Sante Plus.
Рецепт майонеза без яиц за 30 секунд
Чтобы сделать майонез без яиц, нет ничего проще. Вам понадобятся только следующие ингредиенты:
- 100 мл соевого молока или растительного молока по вашим предпочтениям;
- 230 мл подсолнечного масла;
- соль
- черный перец;
- петрушка, кинза или любая ароматная зелень;
- пол чайной ложки горчицы;
- половина чайной ложки соевого соуса;
- половина чайной ложки лимонного сока;
- 2 зубчика чеснока (или по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала высыпьте все ингредиенты в миску, затем миксером все непрерывно взбивайте в течение 30 секунд. Таким образом, обычно получается густая смесь. Если у вас она жидкая, добавьте немного масла и снова перемешайте, пока не получите кремообразную текстуру.
Таким образом вы получите майонез, который отлично дополнит ваши салаты, а также мясо на гриле. Вы также можете использовать его для приготовления соуса тар-тар или винегрета.
Такой соус может храниться от 4 до 5 дней в холодильнике в герметичном контейнере.
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