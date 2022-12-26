Намного лучше магазинного: простейший рецепт майонеза без яиц за 30 секунд

Преимущество домашнего майонеза в том, что вы точно знаете, какие в нем ингредиенты. Приготовить такой соус дома не составит вам труда.

Как приготовить майонез, вкус которого будет лучше магазинного, рассказали в издании Sante Plus.

Рецепт майонеза без яиц за 30 секунд

Чтобы сделать майонез без яиц, нет ничего проще. Вам понадобятся только следующие ингредиенты:

100 мл соевого молока или растительного молока по вашим предпочтениям;

230 мл подсолнечного масла;

соль

черный перец;

петрушка, кинза или любая ароматная зелень;

пол чайной ложки горчицы;

половина чайной ложки соевого соуса;

половина чайной ложки лимонного сока;

2 зубчика чеснока (или по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала высыпьте все ингредиенты в миску, затем миксером все непрерывно взбивайте в течение 30 секунд. Таким образом, обычно получается густая смесь. Если у вас она жидкая, добавьте немного масла и снова перемешайте, пока не получите кремообразную текстуру.

Таким образом вы получите майонез, который отлично дополнит ваши салаты, а также мясо на гриле. Вы также можете использовать его для приготовления соуса тар-тар или винегрета.

Такой соус может храниться от 4 до 5 дней в холодильнике в герметичном контейнере.