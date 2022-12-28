Клопотенко представил рецепт вареников с "магией вкуса"
Евгений Клопотенко представил рецепт вареников, которые вы можете готовить в кругу семьи, а также можно подать блюдо на новогодний стол.
Способом приготовления кулинар и ресторатор поделился на своей странице в Instagram.
Для приготовления возьмите:
- 360 граммов муки
- 180 мл воды
- соль
- 2 ст. л масла
Для начинки
- 300 граммов свинины
- жаренный лук
- соль, перец
- лавровый лист.
Рецепт вареников
Чтобы сделать тесто - смешайте 360 граммов муки с щепоткой соли, добавьте туда 180 мл воды, 2ст.л. растительного масла. Замесите тесто и оставьте отдыхать на 20 минут.
Чтобы сделать начинку: сварите 300г свинины с лавровым листом (40-50 минут), дайте остыть и перебейте блендером или мясорубкой.
Если выберете блендер – добавьте немного бульона. Затем смешайте мясо с обжаренным луком, солью и перцем. Слепите вареники и варите в кипящей воде 5 минут.
Чтобы сделать соус, нужно подогреть сливки 20% и добавить туда натертый сыр. Полейте вареники соусом и подайте к столу. Приятного аппетита!
Как мы ранее писали, Клопотенко представил рецепт печеного сала к новогоднему столу.