Вредны ли креветки для вашего здоровья, и кому их есть категорически нельзя

Креветки - это популярные морепродукты и богатый источник белка, но многие люди опасаются их есть якобы из-за "вредности" этого продукта.

В материале использованы данные с сайтов Nutrients, Food Science and Nutrition и другие.

Не опасно ли для здоровья есть креветки - читайте в материале.

Мифы о креветках

В креветках много холестерина

Креветки действительно содержат холестерин, но порция (85 граммов) содержит такое же количество холестерина, как и яйцо. Исследования показали, что холестерин в продуктах не так сильно влияет на наш уровень холестерина.

Таким образом, хотя порция креветок весом 85 граммов содержит 180 миллиграммов холестерина, а это вдвое больше, чем в той же порции говяжьего фарша - насыщенных жиров в ней гораздо меньш, всего 0,4 грамма.

В журнале Nutrients сообщили, что пищевой холестерин может повысить уровень холестерина в крови (и риск сердечно-сосудистых заболеваний), основана на том факте, что многие продукты с высоким содержанием холестерина также содержат много насыщенных жиров.

В креветках много загрязняющих веществ

Как и другие виды морепродуктов, креветки можно выращивать или ловить в дикой природе. Каждый тип имеет свои риски для нашего здоровья и окружающей среды.

Согласно исследованию, Food Science and Nutrition,креветки, выращенные и пойманные в дикой природе, содержат ртуть - химическое вещество, которое может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как задержки когнитивного развития и развития у детей, а также нарушения работы мозга и репродуктивной системы.

Хотя оба типа креветок содержат ртуть, ее количество невелико, и, согласно исследованию нет существенной разницы между креветками, выращенными на фермах или пойманными в дикой природе.

Креветки аллергенные

Креветки, наряду с крабами и омарами, известны как моллюски. По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, около семи миллионов человек в США страдают аллергией на моллюсков.

Симптомы аллергии

Боль в животе

Хрипы

Затрудненное дыхание

Головокружение

Отек губ и языка

Лучший вариант для людей с аллергией на креветки - избегать всего, что может быть загрязнено ракообразными, например рыбных бульонов, масла для жарки в ресторанах и ароматизаторов морепродуктов.