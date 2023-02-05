Самые частые ошибки, которые вы совершаете при покупке комнатных растений
К выбору комнатных растений нужно относиться очень внимательно, чтобы потом не было горя из-за увядших листьев и выброшенных денег.
О частых ошибках, которые многие допускают при выборе вазонов, пишет Telegram-канал "Квіти і рослини".
Выбор растения
Новое растение может просто не вписаться в микроклимат, который уже сформировался на вашем подоконнике.
Возможно, чтобы цветок зацвел повторно, придется создать некоторые особые условия.
Необдуманная покупка
Прежде чем выбрать горшок с растением, нужно задуматься, в каком уходе нуждается новый цветок и хватит ли ему обычного солнечного света в вашей квартире.
Может, он очень капризен, а у вас не так много времени, чтобы ухаживать за вазоном правильно.
Учитывайте микроклимат вашего подоконника (фото: freepik)
Уход после покупки
Климат в цветочных магазинах разительно отличается от того, что существует в квартирах. Поэтому необходимо пристальное внимание за новым питомцем: опрыскивание, осмотр, удаление поврежденных листьев и т. д.
Карантин и профилактика
Большинство цветоводов сразу после покупки спешит поставить новое растение среди собратьев по подоконнику, но это – ошибка. Растению не помешает несколько недель провести на карантине.
Раньше мы писали, какие растения нужно ставить на южное, северное, восточное и западное окна.
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