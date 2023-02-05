ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самые частые ошибки, которые вы совершаете при покупке комнатных растений

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 10:01
Самые частые ошибки, которые вы совершаете при покупке комнатных растений Как правильно выбирать комнатные растения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

К выбору комнатных растений нужно относиться очень внимательно, чтобы потом не было горя из-за увядших листьев и выброшенных денег.

О частых ошибках, которые многие допускают при выборе вазонов, пишет Telegram-канал "Квіти і рослини".

Выбор растения

Новое растение может просто не вписаться в микроклимат, который уже сформировался на вашем подоконнике.

Возможно, чтобы цветок зацвел повторно, придется создать некоторые особые условия.

Необдуманная покупка

Прежде чем выбрать горшок с растением, нужно задуматься, в каком уходе нуждается новый цветок и хватит ли ему обычного солнечного света в вашей квартире.

Может, он очень капризен, а у вас не так много времени, чтобы ухаживать за вазоном правильно.

Самые частые ошибки, которые вы совершаете при покупке комнатных растений

Учитывайте микроклимат вашего подоконника (фото: freepik)

Уход после покупки

Климат в цветочных магазинах разительно отличается от того, что существует в квартирах. Поэтому необходимо пристальное внимание за новым питомцем: опрыскивание, осмотр, удаление поврежденных листьев и т. д.

Карантин и профилактика

Большинство цветоводов сразу после покупки спешит поставить новое растение среди собратьев по подоконнику, но это – ошибка. Растению не помешает несколько недель провести на карантине.

Раньше мы писали, какие растения нужно ставить на южное, северное, восточное и западное окна.

Кроме того, читайте, какое удобрение из холодильника заставит вашу орхидею пышно цвести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини сад и огород