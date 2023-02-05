Самые частые ошибки, которые вы совершаете при покупке комнатных растений

К выбору комнатных растений нужно относиться очень внимательно, чтобы потом не было горя из-за увядших листьев и выброшенных денег.

О частых ошибках, которые многие допускают при выборе вазонов, пишет Telegram -канал "Квіти і рослини".

Выбор растения

Новое растение может просто не вписаться в микроклимат, который уже сформировался на вашем подоконнике.

Возможно, чтобы цветок зацвел повторно, придется создать некоторые особые условия.

Необдуманная покупка

Прежде чем выбрать горшок с растением, нужно задуматься, в каком уходе нуждается новый цветок и хватит ли ему обычного солнечного света в вашей квартире.

Может, он очень капризен, а у вас не так много времени, чтобы ухаживать за вазоном правильно.

Учитывайте микроклимат вашего подоконника (фото: freepik)

Уход после покупки

Климат в цветочных магазинах разительно отличается от того, что существует в квартирах. Поэтому необходимо пристальное внимание за новым питомцем: опрыскивание, осмотр, удаление поврежденных листьев и т. д.

Карантин и профилактика

Большинство цветоводов сразу после покупки спешит поставить новое растение среди собратьев по подоконнику, но это – ошибка. Растению не помешает несколько недель провести на карантине.