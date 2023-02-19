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"Свекольная" вода для комнатных растений: как приготовить суперудобрение

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Воскресенье 19 февраля 2023 09:30
"Свекольная" вода для комнатных растений: как приготовить суперудобрение Как приготовить свекольную воду для вазонов (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Уже скоро с приходом весны комнатные растения пойдут в активный рост, поэтому им очень необходима подкормка. Приготовить удобрение можно просто отварив свеклу в воде.

Как это правильно сделать, рассказали в Telegram-канале Квіти і рослини.

Как свекла может помочь вазонам?

Специалисты говорят, что отвар из свеклы служит отличным удобрением, идеально подходящим для всех видов цветущих растений.

Дело в том, что при варке в воду идет невероятно большое количество питательных элементов, содержащихся в свекле. Поэтому готовый отвар может похвастаться своим богатым минеральным составом.

Свекольная вода богата калием, магнием, фтором, марганцем и фосфором. И громкое – с приготовлением такого средства справится каждый.

&quot;Свекольная&quot; вода для комнатных растений: как приготовить суперудобрение

Комнатные растения пойдут в рост со свекольным удобрением (фото: freepik)

Рецепт приготовления подкормки

Хорошо промываем свеклу, выкладываем ее в кастрюлю и заливаем водой. Отвариваем овощ до готовности. Достаем свеклу из кастрюли и переливаем полностью остывший отвар в емкость, удобную для использования.

Разбавляем его чистой водой в соотношении 1:1.

Использовать свекольный отвар как удобрение следует не чаще одного раза в неделю. Такого не очень частого полива достаточно для обильного цветения и профилактики различных заболеваний.

Читайте также, как приготовить луковую, цитрусовую и банановую воду для комнатных растений.

Кроме того, мы писали о главных ошибках при покупке вазонов.

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