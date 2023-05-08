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Вы пьете его каждый день. Врач назвала напиток, предотвращающий рак

Фото: Кофе снижает риск возникновения меланомы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Употребление более 4 чашек кофе в день было связано со снижением риска меланомы кожи. Кофе без кофеина такой связи не показал.

Об этом факте говорится в исследовании Journal of the National Cancer Institute.

В чем состоит суть исследования

Источником данных наибольшего когортного исследования стали заполненные опросники для пациентов, содержащие информацию о том, с какой частотой они употребляют кофе. У участников не было рака в анамнезе.

Из общего числа 447 357 пациентов у 2904 из них была обнаружена меланома в ходе 4329044 лет наблюдения. Средний срок наблюдения составил 10 лет.
В качестве контрольной группы выступали люди, которые не пьют кофе.

В этом крупном когортном исследовании США более высокое потребление кофе приводило к небольшому, но статистически значимому снижению риска меланомы.

Еще одно из полезных свойств кофе которую почему-то непонятно исключают из рациона при многих заболеваниях, наугад, не имея доказательной базы.

Кстати, новое руководство, опубликованное в 2020 году Американским онкологическим обществом (ACS), предполагает, что употребление кофе может помочь снизить риск ряда видов рака, включая рак печени и эндометрия, рак ротовой полости, глотки и гортани.

Исследователи выяснили, что две-три чашки кофе в день помогут снизить риск развития рака печени на 38%.

Побочные эффекты от кофе могут быть такими

  • Тревога, так как кофеин повышает артериальное давление.
  • Бессонница.
  • Проблемы с пищеварением.
  • Разрушение мускулатуры.
  • Привыкание.
  • Высокое кровяное давление.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Утомление.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от зависимости от кофе - 5 альтернативных напитков.

Читайте также о том, что учёные обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье.

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