Вы пьете его каждый день. Врач назвала напиток, предотвращающий рак

В чем состоит суть исследования

Источником данных наибольшего когортного исследования стали заполненные опросники для пациентов, содержащие информацию о том, с какой частотой они употребляют кофе. У участников не было рака в анамнезе.

Из общего числа 447 357 пациентов у 2904 из них была обнаружена меланома в ходе 4329044 лет наблюдения. Средний срок наблюдения составил 10 лет.

В качестве контрольной группы выступали люди, которые не пьют кофе.

В этом крупном когортном исследовании США более высокое потребление кофе приводило к небольшому, но статистически значимому снижению риска меланомы.

Еще одно из полезных свойств кофе которую почему-то непонятно исключают из рациона при многих заболеваниях, наугад, не имея доказательной базы.

Кстати, новое руководство, опубликованное в 2020 году Американским онкологическим обществом (ACS), предполагает, что употребление кофе может помочь снизить риск ряда видов рака, включая рак печени и эндометрия, рак ротовой полости, глотки и гортани.

Исследователи выяснили, что две-три чашки кофе в день помогут снизить риск развития рака печени на 38%.

Побочные эффекты от кофе могут быть такими