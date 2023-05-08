Ви п'єте його щодня. Лікар назвала напій, що запобігає раку

У чому полягає суть дослідження

Джерелом даних найбільшого когортного дослідження стали заповнені опитувальники для пацієнтів, що містять інформацію про те, з якою частотою вони вживають каву. В учасників не було раку в анамнезі.

Із загальної кількості 447 357 пацієнтів у 2904 їх було виявлено меланома під час 4329044 років спостереження. Середній термін спостереження становив 10 років.

Як контрольна група виступали люди, які не п'ють кави.

У цьому великому когортному дослідженні США вище споживання кави призводило до невеликого, але статистично значущого зниження ризику меланоми.

Ще одна з корисних властивостей кави, яку чомусь незрозуміло виключають із раціону при багатьох захворюваннях, навмання, не маючи доказової бази.

До речі, нове керівництво, опубліковане в 2020 році Американським онкологічним товариством (ACS), передбачає, що вживання кави може допомогти знизити ризик ряду видів раку, включаючи рак печінки та ендометрію, рак ротової порожнини, горлянки та гортані.

Дослідники з'ясували, що дві-три чашки кави на день допоможуть знизити ризик розвитку раку печінки на 38%.

Побічні ефекти від кави можуть бути такими