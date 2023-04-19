Это исследование изменит отношение к кофе: ученые обнаружили неожиданный эффект напитка на здоровье

Ученые провели множество исследований по поводу полезности или вредности кофе. Недавно полученные результаты показали, как именно влияет напиток на риски развития сахарного диабета 2 типа.

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Nutrition, показало, что употребление кофе может быть связано с меньшим риском диабета 2 типа. Исследование изучало влияние кофе на более чем 150 000 человек. Ученые изучали связь между маркерами воспаления и употреблением кофе.

Результаты показали, что эффект напитка понижает воспаление и может защищать от диабета 2 типа. Одна дополнительная чашечка кофе в день снижала риск развития болезни на 4-6%.

Новое исследование проливает новый свет на то, как антиоксиданты кофе могут подавлять воспаление настолько, чтобы предотвратить развитие диабета у людей с разным состоянием здоровья.

"Хотя краткосрочное воспаление вследствие травмы или болезни является нормальным явлением, постоянно возникающее хроническое воспаление может повлиять на здоровье и повысить риск развития различных состояний, таких как диабет 2 типа", - говорит Керри Габриэль, нутрициолог.

По ее словам, образ жизни, включающий больше естественных противовоспалительных продуктов и физических упражнений, уменьшает воспаление и защищает от диабета.

"Кофе содержит различные биологически активные соединения, включая хлорогеновые кислоты и лигнины, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти соединения могут помочь уменьшить воспаление и окислительный стресс - два фактора, способствующих развитию диабета", - говорит эндокринолог Аднан Запад, доктор медицинских наук.

Как много кофе можно пить

Одна дополнительная чашечка кофе в день (до 6 чашек) была связана с понижением риска диабета 2 типа. Но чрезмерное употребление кофеина может вызвать нервозность и тревогу.

Эксперты советуют употреблять не более 400 миллиграмм кофеина в день, что эквивалентно 2 чашкам кофе.

Людям с диабетом в напиток не следует добавлять сахар или ароматизированные сливки.

"Для человека с диабетом 2 типа даже 200 мг (или одна чашка) могут привести к быстрому повышению и снижению уровня глюкозы. Для тех, кто пытается контролировать уровень сахара в крови, ограничение кофеина одной чашкой в день действительно идеально подходит для оптимального здоровья", - говорит Керри Габриэль.