Эти украинские фамилии могут указывать на ваши еврейские корни: есть ли ваша в списке?

Во многих семьях происхождение часто окружено загадками и недомолвками. Некоторые из них имеют характерные признаки, которые могут указывать на еврейское происхождение, даже если вы об этом никогда не догадывались.

Какие фамилии указывают на то, что у вас еврейские корни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения израильского филолога Вольфа Московича в Facebook.

Фамилия - это не просто формальность в документах. Для многих - это мостик в прошлое, ключ к истории рода, а иногда и намек на этническое происхождение.

И хотя о еврейских корнях в украинских семьях говорят нечасто, иногда достаточно лишь посмотреть на фамилию, чтобы наткнуться на неожиданные следы.

По словам филолога Вольфа Московича, активное переселение евреев в Украину началось еще в 16 веке. Однако характерные фамилии появились значительно позже - только в 19 веке, когда евреев обязали иметь постоянные фамилии.

Чаще всего они формировались по названиям городов, сел или чертами человека, которого нужно было "записать".

Так возникли, в частности, фамилии:

Іванкін, Ванніков - от городка Иваньки рядом с Уманью

Заводівкер - от села Завадовка под Черкассами

Македонський, Македонскі - от села Македоны вблизи Канева (а не из балканской Македонии)

Бродський - от города Броды во Львовской области

Часто встречаются и совершенно нетипичные для евреев фамилии, которые возникли из-за фантазий записывавших их чиновников:

Задирихвіст

Трусиголова

Сторчеус

Псуйбумага

Эти фамилии должны были отражать личные черты или просто придумывались на месте. В каждом регионе - свой набор фамилий, поэтому опытные генеалоги по фамилии могут даже определить, из какого населенного пункта происходит семья.

От профессии или деятельности:

Габинет, Зельман - фамилии, которые носили арендаторы церковных помещений

Бухер, Верхер, Маргулес, Нішт, Ребман, Рубін, Шабас, Шайгець, Шайгіц - от прозвищ или профессий.

Кроме того, к типичным украинско-еврейским фамилиям относятся и такие, которые образованы по географическому признаку:

Миргородський

Білоцерківський

Васильківський

Чорнобильський

Бердичівський

Полтавський

А также классические "патронимические" фамилии, образованные от имен: