Фамилии, которые не любили в СССР: почему "Стеценки" попали под запрет
Во времена СССР многие украинские фамилии меняли - иногда принудительно, и не без последствий. Советская власть подгоняла их под "общий стандарт": русифицировала, упрощала, извращала. В результате исчезала уникальность и национальная идентичность.
Как СССР менял украинские фамилии и для чего это делалось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как и почему в СССР меняли украинские фамилии
Русификация в СССР не ограничивалась языком или образованием - она проникла даже в самую интимную часть личности: фамилию. Изменение родовых имен стало орудием уничтожения украинской идентичности, частью системной политики ассимиляции.
Часто эти изменения были искусственными, языково неоправданными, но обязательными - с целью подчинения "единому советскому стандарту".
Самой заметной чертой русифицированных фамилий стало измененное окончание. Если для украинской традиции типичны суффиксы -енко или -ів, то в советской документации активно приживались -ов, -ев, -ин, -ой.
Их добавляли даже к безсуффиксным фамилиям, изменяя их мелодичный украинский характер на "правильный" русский лад.
Особенно часто изменениям подвергались фамилии на -енко. Их переписывали на более "советский" манер:
- Науменко - Науменков
- Олексієнко - Алексеєнков
- Абраменко - Абраменков
- Іваненко - Іваненков
- Власенко - Власенков
- Петренко - Петренков
- Стецюк - Стецюхін
Аналогично поступали с короткими украинскими фамилиями без суффиксов - к ним просто добавляли -ов:
- Лихар - Лихарьов
- Шинкар - Шинкарьов
Русификации подверглись и другие типичные украинские родовые имена. Например:
- Моргун - Моргунов
- Грабар - Грабарьов
- Чоботар - Чеботарьов
- Різник - Рєзніков
- Швець - Шевцов
- Чумак - Чумаков
- Золотар - Золотарьов
- Коваль – Ковальов
- Кравець - Кравцов
- Кут - Кутов
- Писар - Писарев
Некоторые трансформации вообще лишали фамилии связи с украинской традицией. Так:
- Охріменко превращался в Єфремова
- Бережний - на Брежнєва
- Гайдамака - Гайдамаков
- Запорожець - Запорожин
- Дорошевич - Дорошев
- Онищенко - Онишев
Еще примеры:
- Іванчук - Іванчуков
- Гончар - Гончаров
- Соловей - Соловьев
- Вернидуб - Вернидубов
- Литвин - Литвинов
Почему советская власть это делала?
СССР стремился уничтожить национальное отличие - язык, религия, история и даже фамилия должны были соответствовать единой "советской" норме.
Русификация фамилий была частью масштабной политики ассимиляции. Это делали, чтобы стереть украинскую идентичность и создать "нового человека СССР".
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При написании материала использованы источники: Суспільне. Культура, историко-филологический журнал, статья "Русификация в СССР: исторический аспект" и "Имя как маркер идентичности.