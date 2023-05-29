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Кто из пенсионеров получит надбавку к выплатам в июне: названы категории

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Понедельник 29 мая 2023 10:32
Кто из пенсионеров получит надбавку к выплатам в июне: названы категории Фото: Кто получит увеличенные пенсии в июне (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В первом месяце лета украинские пенсионеры получат доплаты к выплатам. Сумма составит от 150 до 1500 гривен.

Об этом в эфире телемарафона заявила директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

Кто получит надбавку с 1 июня

Чиновница сообщила, что надбавки выплачиваются согласно индексации пенсий, которую начали начислять работающим пенсионерам с 1 апреля.

Это те пенсионеры, которые после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработали 24 месяца, или те, у кого от предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Размер доплаты будет зависеть от страхового стажа человека и его заработной платы. Соответственно, размер повышения пенсий после перерасчета каждого пенсионера будет индивидуальным.

"Все зависит от того, какие показатели человек имел, работая два последних года на работе. Кроме того, учитывается и заработная плата, начиная с 1 июля 2000 года", - уточнила Охрименко.

Отмечается, что последний этап повышения пенсий в текущем году запланирован с 1 июля 2023 года.

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