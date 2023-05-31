Что такое педагогический стаж и сколько лет нужно для выхода на пенсию: объяснение
Стаж педагогической работы - это общее количество отработанных лет в сфере образования. Сумма выплат будет зависеть именно от того, сколько лет стажа у конкретного человека.
Сколько стажа нужно и какая пенсия может быть - читайте ниже в материале Styler.
Как вычисляют педагогический стаж
В первую очередь отметим, что в педстаж входят все профессии педагогических работников: от воспитателя в садике до преподавателя высших учебных заведений.
Для вычисления педагогического стажа работник заключает договор с каким-нибудь учебным заведением. При этом другая педагогическая деятельность не учитывается при подсчете. Если, например, учитель занимается дополнительно репетиторством, то это не будет входить в его трудовой стаж.
В педагогический стаж входят:
- количество отработанных дней в сфере образования или общий трудовой стаж
- непрерывный стаж работы для учителей начальных классов
Какая сумма "педагогической" пенсии
Размер пенсии определяется с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.
Кроме того, если педагог захочет, ему дополнительно учтут заработную плату за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года.
Возможно ли в этом случае выйти на пенсию по выслуге лет
Такая пенсия возможна независимо от возраста на педагогическом стаже не менее 26 лет 6 месяцев.
К выслуге лет учитывается работа в заведениях:
- общего среднего образования в должностях учителей, преподавателей, воспитателей, директоров и других
- дошкольного образования в должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров (заведующих) и других
- внешкольного образования в должностях художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей
Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с должности, дающей право на этот вид пенсии.
Раньше мы рассказывали, как обеспечить свой будущий пенсионный доход.
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