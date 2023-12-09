Вы будете удивлены, но такая елочная игрушка из картона стоит 10 тысяч гривен (фото)
Не все знают, но некоторые елочные украшения, особенно если им много лет могут принести немало средств. Коллекционеры ценят даже игрушки не из стекла, а из картона.
Как выглядит украшение на елку, которое стоит 10 тысяч гривен, и в чем его особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
В чем особенность игрушки
Так, на сайте появился довольно интересный лот. Продавец из Киева выставил на продажу старенькое елочное украшение - лягушку из картона.
Украшение на елку за 10 тысяч гривен (фото: violity.com)
Игрушка золотого цвета совсем небольшого размера - 7,5 на 5 сантиметров. Такому украшению уже несколько десятков лет. По словам продавца, игрушка изготовлена в технике "Дрезденский картонаж".
Обычно такие украшения делали еще в Германии. Затем их изготовляли самостоятельно. Точный "возраст" игрушки продавец не называет.
Старое украшение на елку за тысячи гривен (фото: violity.com)
Судя по виду, украшением пользовались. На нем уже начала шелушиться золотая краска. Кроме этого, трудно не заметить потертости. Картон уже начал пересыхать, а кое-где уже есть дырочки.
Сколько стоят старые елочные игрушки (фото: violity.com)
Впрочем, даже несмотря на такие дефекты, продавец не стал начинать с низкой цены. Он выставил фиксированную стоимость. Свой лот продавец готов отдать за 10 тысяч и одну гривну.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, какая старая игрушка на елку стоит 40 тысяч.
Кроме того, недавно уже стало известно, что "убитую" временем детскую куклу оценили в 65 тысяч.