"Убитую" временем детскую куклу оценили в 65 тысяч и вот как она выглядит (фото)
Некоторые старые куклы, которые уже непригодны для того, чтобы ими играли дети, невероятно ценятся среди коллекционеров. "Охотники за прошлым" готовы отдавать за такие экземпляры немалые деньги. К примеру, простую куклу с облезшим носом продают даже за 65 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity.
Как выглядит кукла
Несколько дней назад на онлайн-аукционе появился лот от продавца из Тернополя. Он продает старую куклу "Красная шапочка". Игрушка выглядит довольно "убитой". Однако владелец уточил, что кукле уже много лет, а потому она действительно ценная.
Ценная кукла из прошлого (фото: violity.com)
При этом продавец отметил, что не будет ее "раздевать" для дополнительных фото. Обычно коллекционеры просят делать снимки тела куклы, чтобы понять, в каком она состоянии, ведь бывает и так, что под одеждой можно увидеть трещины и значительные повреждения. А это влияет на цену.
За сколько можно продать старую куклу (фото: violity.com)
"Ранняя опилочная кукла, крепления на шплинтах. Уникальная украинская кукла из 50-х,во всем родном. Без кракелюра, есть мелкие осколы, пищалка молчит, есть в каталоге.
Киевская фабрика Победа - Укрпромигрушка. Кукла новая, раздевая ее я могу испортить одежду, которой пару десятков лет", - заявил владелец.
Сколько стоят старые куклы (фото: violity.com)
Заметно, что на кукле облезла краска. Кое-где она начала выцветать. Однако игрушку не реставрировали, ведь это могут делать лишь опытные эксперты, которые не испортят вид лота.
Свой лот владелец оценил в 65 тысяч гривен. Он хочет получить почти 2 тысячи долларов и не готов торговаться. Впрочем, за лотом следят более 10 пользователей. А это значит, что кукла интересует коллекционеров.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что обычная кукла из прошлого стоит 5 тысяч.
Помимо этого, недавно стало известно, какая старая игрушка стоит 15 тысяч.