Ветерани АТО зможуть пройти навчання в 4 престижних вишах з особливою стипендією: подробиці

Стипендія для ветеранів повністю покриє вартість навчання
Ветерани АТО отримали можливість пройти навчання на магістерських програмах в чотирьох престижних вишах України. Це Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київська школа економіки, Український Католицький Університет та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Про це передали в Мінветеранів на сторінці в Facebook.
У відомстві оголосили відповідний конкурс і назвали головні вимоги.
Які обов'язкові критерії участі в конкурсі:
Подати онлайн заявку для участі в конкурсі можна до 24 серпня за цим посиланням.
Наголошується, що стипендія для ветеранів імені Богдана Радченка повністю покриває вартість навчання.
У міністерстві звернули увагу, що всім кандидатам на стипендію важливо подати пакет документів в приймальну комісію обраного університету відповідно до правил, вказаних на сайті, та успішно скласти вступні іспити.
Інформація щодо вступу на магістерські програми доступна за цим лінкам: для НаУКМА для КШЕ для УКУ для КНЕУ.
Відео: В Україні заснували стипендію для ветеранів АТО
Раніше ми писали про те, що в Україні подорожчає освіта і називали ціни на навчання на контракті у вишах.
Нагадаємо, нещодавно у Мінінтеграції розповіли, скільки дітей з ОРДЛО їдуть навчатися в українські виші.