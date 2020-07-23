Ветераны АТО смогут пройти обучение в 4 престижных вузах с особой стипендией: подробности

Cтипендия для ветеранов полностью покроет стоимость обучения
Ветераны АТО получили возможность пройти обучение на магистерских программах в четырех престижных вузах Украины. Это Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Киевская школа экономики, Украинский Католический Университет и Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
Об этом передали в Минветеранов на странице в Facebook.
В ведомстве объявили соответствующий конкурс и назвали главные требования.
Какие обязательные критерии участия в конкурсе:
Подать онлайн заявку для участия в конкурсе можно до 24 августа по этой ссылке.
Отмечается, что стипендия для ветеранов имени Богдана Радченко полностью покрывает стоимость обучения.
В министерстве обратили внимание, что всем кандидатам на стипендию важно подать пакет документов в приемную комиссию выбранного университета в соответствии с правилами, указанными на сайте, и успешно сдать вступительные экзамены.
Информация о поступлении на магистерские программы доступна по этим линкам: для НаУКМА, для КШЭ, для УКУ и для КНЭУ.
Видео: В Украине основали стипендию для ветеранов АТО
Ранее мы писали о том, что в Украине подорожает образование и называли цены на обучение на контракте в вузах.
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