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У Мінінтеграції розповіли, скільки дітей з ОРДЛО їдуть навчатися в українські виші

Україна, Субота 18 липня 2020 02:19
У Мінінтеграції розповіли, скільки дітей з ОРДЛО їдуть навчатися в українські виші
Фото: абітурієнт (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Зараз обговорюються можливості дистанційного вступу абітурієнтів з окупованої частини Донбасу

Щороку в навчальні заклади, які знаходяться на підконтрольній Україні території, з окупованої частини Донбасу їдуть навчатися близько 1500 дітей. Кількість абітурієнтів може збільшитися.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24" повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук.

За її словами, зараз обговорюються можливості дистанційного вступу в українські виші дітей з окупованої частини Донбасу. Це передбачає електронну подачу документів в режимі онлайн.

"Можливо, цього року їх буде більше, які готові вчитися в Україні. Дітей батьків, які заробляють, фактично живучи там, і відправляють своїх дітей, наприклад, у Львів", - зазначила Голованчук.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що держава має створити належні умови для випускників шкіл з окупованих територій, щоб ті хотіли вступати в державні виші.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські виші жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

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