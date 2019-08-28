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Ветеран АТО загубив на Майдані медаль: допоможіть повернути Герою нагороду

STYLERПотрібна допомога    28.08.2019 - 10:16
Ветеран АТО загубив на Майдані медаль: допоможіть повернути Герою нагороду
Ветеран АТО загубив медаль на Майдані під час параду (колаж: РБК-Україна)

Для ветерана війни на Сході нагорода має надзвичайно важливе значення

Ветеран АТО, який під час війни на Сході України втратив зір, загубив медаль "Захиснику Вітчизни" на Майдані під час "Маршу захисників України", що проходив 24 серпня у Києві.

Користувачі Facebook просять допомогти Олегові, який разом з дружиною і товаришами приїхав на свято Дня Незалежності України з Бердянська, розшукати таку важливу для нього нагороду.

Ветеран АТО загубив на Майдані медаль: допоможіть повернути Герою нагороду

Ветеран АТО загубив медаль під час "Маршу захисників України" (фото: facebook.com)

У повідомленні також йдеться про те, що в рідному Бердянську ветеран і його сім'я часто стикаються з образами і приниженнями в лікарнях, транспорті та інших громадських місцях.

Ветеран АТО загубив на Майдані медаль: допоможіть повернути Герою нагороду

Ветеран АТО загубив медаль під час "Маршу захисників України" (фото: facebook.com)

"Вони з дружиною і іншими хлопцями приїхали... аби відчути, як їх цінять, як їм вдячні. І відчули! Але відчуття радості і єдності затьмарені втратою нагороди", - написано в повідомленні.

Для ветерана відзнака, яку він отримав у 2015 році, має надзвичайну цінність.

Ветеран АТО загубив медаль під час "Маршу захисників України" (фото: facebook.com)

"Олег дуже дорожить цією відзнакою. Прошу репостів, поширень в групах! Можливо, її спробують продати на якихось тематичних форумах", - сказано в дописі.

Ветеран АТО загубив на Майдані медаль: допоможіть повернути Герою нагороду

Скрін: facebook.com

До слова, у Львівській області будинок вдови ветерана АТО Марії Ракус, який багатодітна сім'я восени 2018 року отримала в подарунок від незнайомця, двічі намагалися спалити протягом одного тижня. Мама дев'яти доньок просить небайдужих допомогти відновити будинок до початку холодів.

Раніше ми також писали про те, що 25 серпня на фронті пд час обстрілу окупантів загинуло двоє українських військових, наймолодшому з них було всього 20 років. Окрім того четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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