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Ветеран АТО потерял на Майдане медаль: помогите вернуть Герою награду

STYLERНужна помощь    28.08.2019 - 10:16
Ветеран АТО потерял на Майдане медаль: помогите вернуть Герою награду
Ветеран АТО потерял медаль на Майдане во время парада (коллаж: РБК-Украина)

Для ветерана войны на Востоке награда имеет чрезвычайно важное значение

Ветеран АТО, который во время войны на Востоке Украины лишился зрения, потерял медаль "Защитнику Отечества" на Майдане во время "Марша защитников Украины" 24 августа в Киеве.

Пользователи Facebook просят помочь Олегу, который вместе с женой и товарищами приехал на праздник Дня Независимости Украины из Бердянска, разыскать такую важную для него награду.

Ветеран АТО потерял на Майдане медаль: помогите вернуть Герою награду

Ветеран АТО потерял медаль во время "Марша защитников Украины" (фото: facebook.com)

В сообщении также говорится о том, что в родном Бердянске ветеран и его семья часто сталкиваются с обидами и унижениями в больницах, транспорте и других общественных местах.

Ветеран АТО потерял на Майдане медаль: помогите вернуть Герою награду

Ветеран АТО потерял медаль во время "Марша защитников Украины" (фото: facebook.com)

"Они с женой и другими ребятами приехали... чтобы почувствовать, как их ценят, как им благодарны. И почувствовали! Но ощущение радости и единства омрачены потерей награды", - написано в сообщении.

Для ветерана награда, которую он получил в 2015 году, имеет чрезвычайную ценность.

Ветеран АТО потерял медаль во время "Марша защитников Украины" (фото: facebook.com)

"Олег очень дорожит этой наградой. Прошу репостов, распространений в группах! Возможно, ее попытаются продать на каких тематических форумах", - сказано в сообщении.

Ветеран АТО потерял на Майдане медаль: помогите вернуть Герою награду

Скрин: facebook.com

К слову, во Львовской области дом вдовы ветерана АТО Марии Ракус, который многодетная семья осенью 2018 года получила в подарок от незнакомца, дважды пытались сжечь в течение одной недели. Мама девяти дочерей просит помочь восстановить дом до начала холодов.

Ранее мы также писали о том, что 25 августа на фронте во время обстрела оккупантов погибло двое украинских военных, самому младшему из них было всего 20 лет. Кроме того четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.

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