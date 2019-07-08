Вітер повалив величезний каштан на Хрещатику: фото НП під Київрадою

У центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру впало велике дерево - символ столиці, каштан. Про це повідомляє видання "Великий Київ".

НП сталася у неділю, 7 липня, коли на Київ раптово насунула гроза з шквальними поривами вітру. Зазначимо, що сильної грози та зливи не було, але вітер побушував столицею.

У Києві на Хрещатику впав великий каштан (фото: bigkiev.com.ua)

Відомо, що каштан впав на тротуар. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Комунальники вже усунули повалене дерево.

У Києві на Хрещатику впав великий каштан (фото: bigkiev.com.ua)

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини позривав дахи з багатьох будинків.

До речі, нещодавно страшний буревій наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав дерев, пошкоджено десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.