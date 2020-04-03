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В Україну повернеться мерзенний холод і проливні дощі: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    03.04.2020 - 20:07
В Україну повернеться мерзенний холод і проливні дощі: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в квітні засмутить українців холодними днями і зливами

Погода в Україні сильно зіпсується у другій половині квітня. В країну прийде сезон дощів з низькими температурами. Коли українцям чекати на похолодання - в матеріалі Styler.

Синоптики Gismeteo оновили прогноз на квітень, судячи з якого погода зіпсується вже на тижні перед православною Пасхою. Але протягом наступного тижня (до 10-12 числа) очікується переважно тепла (до +20 градусів) сонячна погода.

З 13 по 19 квітня дощитиме, похолодає (іноді денна температура буде знижуватися до +8+10), ночі теж холодні.

Після великодніх свят може похолодати ще сильніше - іноді денна температура буде знижуватися до +6+8 градусів.

До кінця місяця особливо теплих днів, судячи з прогнозом синоптиків, не передбачається.

Нижче прогноз погоди для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова

В Україну повернеться мерзенний холод і проливні дощі: синоптики назвали датуВ Україну повернеться мерзенний холод і проливні дощі: синоптики назвали датуВ Україну повернеться мерзенний холод і проливні дощі: синоптики назвали датуВ Україну повернеться мерзенний холод і проливні дощі: синоптики назвали датуВ Україну повернеться мерзенний холод і проливні дощі: синоптики назвали дату

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що в Україну йде потепління до +20 градусів, але ночі, як і раніше, будуть холодними. У деяких областях перепади температур будуть дуже серйозними.

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