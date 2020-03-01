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Навесні в українців будуть додаткові вихідні: скільки будемо відпочивати

STYLERЖиття    01.03.2020 - 16:56
Навесні в українців будуть додаткові вихідні: скільки будемо відпочивати
Вихідні дні в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Навесні в 2020 році в українців буде чотири додаткових вихідних

Додаткові вихідні дні в Україні почнуться вже зовсім скоро. Так, 8 березня в 2020 році випадає на неділю, тому понеділок, 9 березня, буде вихідним днем. А загалом цієї весни в українців буде чотири додаткових вихідних дня.

Наступний вихідний буде в понеділок 20 квітня. Він пов'язаний з тим, що Великдень цього року випав на 19 квітня, неділю. Травень традиційно починається з святкового 1 числа, коли відзначається Міжнародний день праці. Цього року свято припало на п'ятницю, тому це буде вихідний день.

Останній весняний додатковий вихідний в українців буде в понеділок 11 травня, оскільки День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні випадає на суботу, 9 травня.

Варто зазначити, що 8 травня, у п'ятницю, - День пам'яті та примирення, але в цей день немає вихідного. Раніше в Українському інституті національної пам'яті хотіли відмовитися від вихідного дня на 9 травня, і перенести його на 8 число.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні збільшується розмір допомоги по безробіттю. Також в перший місяць весни відбудеться індексація пенсій, подорожчають квитки на потяги, розкодують телеканали, підвищать тарифи на телефонний зв'язок і не тільки.

Раніше повідомлялося про те, що в останню неділю березня в Україні традиційно відбудеться переведення годинників на літній час.

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