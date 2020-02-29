Які зміни чекають на українців з 1 березня: пенсії вище, поїзди дорожче

Що зміниться в Україні в березні 2020 року (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

В березні в Україні очікується ряд змін - позитивних і не дуже

В Україні у березні 2020 відбудуться деякі зміни - у перший місяць весни проведуть індексацію пенсій із підвищенням виплат, подорожчають квитки на потяги, розкодують телеканали, підвищать тарифи на телефонний зв'язок й не тільки.

Читайте про березневі зміни в різних сферах життя – у матеріалі Styler.

Збільшать допомогу по безробіттю

З 1 березня в Україні збільшується розмір допомоги по безробіттю. Так, згідно з рішенням Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, громадянам, виплати яким призначаються з урахуванням зарплати й страхового стажу, мінімальний розмір допомоги з безробіття буде збільшено на 170 гривень і становитиме 1 800 гривень.

Особам, виплати яким призначаються без урахування зарплати й страхового стажу, мінімальну допомогу по безробіттю збільшать на 40 гривень - тобто до 650 гривень

Підвищення пенсій після індексації

З 1 березня українським пенсіонерам повинні підвищити пенсії, однак експерти попереджають про ризик серйозних затримок по виплатах.

Буде проведена переіндексація для пенсіонерів, які отримували виплати, виходячи із середньої зарплати 3764 гривні. Суми виплат підвищать в середньому на 8,5-12%. У цю категорію увійдуть:

пенсії за віком - на 306 гривень,

пенсії по інвалідності - на 264 гривень,

пенсії по втраті годувальника - на 291 гривню,

пенсії за вислугою років - на 450 гривень (стосується медпрацівників та вчителів зі стажем роботи мінімум 30 років),

пенсії військовослужбовців строкової служби, призначення за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб",

пенсії чорнобильців-ліквідаторів (923 гривень)

В'їзд до РФ відбуватиметься тільки за закордонним паспортом

В Україні з 1 березня набувають зміни в правила перетину кордону з РФ, тепер для цього українцям необхідний закордонний паспорт. Як розповіли в ДПС, лише за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження припиняти кордон з Росією вже буде заборонено.

При цьому українці, які виїхали до РФ за цими документами, зможуть повернутися назад по них.

Розблокують супутникові канали

В Україні вирішили розблокувати супутникові канали, після того як їх закодували 28 січня. Мова йде про 24 канали медіагрупи 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оцінок), Inter Media Group ("Інтер", НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм), Медіа група "Україна" (ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ), які перейшли на платне мовлення.

В Офісі президента розповіли, що до 16 березня через супутник запустять некодовані міжнародні версії загальнонаціональних телеканалів. Крім того, до 4 березня хочуть розширити покриття цифровим телебаченням території країни, аби українські канали стали доступнішими.

Подорожчають квитки на потяги

Укрзалізниця планує у 2020 року підвищити тарифи на пасажирські перевезення, й здійснювати це поетапно - по 2% щомісяця. Почнеться підвищення цін на квитки з 1 березня в усіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Таким чином, до кінця року в результаті ціни на залізничні квитки зростуть на 22%.

Укртелеком підвищить тарифи

З 1 березня найбільший в Україні оператор фіксованого зв'язку підвищує вартість місячної абонплати за стаціонарний телефон для населення на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.

Таким чином, з першого дня весни припиняється дія знижки на щомісячну плату за послуги фіксованого телефонного зв'язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року.

Також Укртелеком підвищив тариф на план "Домашній базовий" з 94 гривень до 117 гривень (500 хвилин на міжміські розмови і 120 хвилин на мобільні номери).