Как приготовить куриную грудку идеально сочной: она будет просто таять во рту
Куриная грудка часто получается сухой и не очень нежной. Но если знать несколько простых приемов, она будет сочной, нежной и буквально таять во рту. Рассказываем, что нужно сделать.
Как приготовить куриную грудку так, чтобы она была идеально сочной и нежной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Почему куриная грудка получается сухой
Грудка почти не содержит жира и готовится очень быстро. Передержанная даже на 2-3 минуты - становится жесткой как подошва. Поэтому главное правило - не пересушить.
Большинство кулинаров не очень любят готовить именно грудку, потому что сделать ее нежной и сочной - трудно. Особенно, если готовить диетическое блюдо без добавления жира.
Как правильно готовить куриную грудку
Правило 1
Никогда не готовьте куриную грудку сразу из холодильника. Дайте мясу полежать хотя бы 20 минут при комнатной температуре, а затем приступайте к жарке или запеканию. Если не выполнять это правило - мясо будет готовить неравномерно, например внутри оно будет мягкое, а по краям - засохнет.
Правило 2
Используйте фольгу. Если вы хотите просто сварить грудку для диетического блюда, то сварите мясо в фольге. Очистите грудку от пленки, жира, жил и косточек. Посолите и добавьте любимые специи. Заверните мясо плотно в фольгу, концы сверните.
Бросьте горячую соленую воду и варите 10 минут. Выключайте огонь и оставьте в кастрюлю на 30-40 минут - так она дойдет благодаря теплу. Все, можно нарезать мясо к салатам или другому блюду.
Правило 3
Используйте маринад на основе йогурта или кефира с добавлением специй. Можно сделать маринад из оливкового масла с лимонным соусом и чесноком. Если любите что-то пикантное, то маринад выбирайте такой: соевый соус с медом и горчицей.
Правило 4
Попробуйте приготовить грудку с сухим посолом. Просто натрите мясо солью и оставьте на 25-3- минут. Соль поможет сохранить влагу внутри.
Правило 5
Готовьте на среднем огне. При высоких температурах грудка очень быстро пересушивается. Поэтому лучше всего - жарить на среднем огне, а запекать при температуре 170-180 градусов.
Не передерживайте - внутри готового мяса должна быть температура 72 градуса. Если нет термометра, ориентируйтесь на цвет: мясо должно быть белым и оставаться сочным.
Правило 6
После приготовления дайте мясу отдохнуть. Например, заверните в фольгу после жарки на 7-10 минут. Соки равномерно распределятся и мясо станет нежным.
Рецепт сочной куриной грудки
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 ст. ложки лимонного сока
- 2 зубчика чеснока
- Соль, перец, специи - по своему вкусу
Приготовление:
Замаринуйте грудки в масле, лимоне, чесноке и специях на 30 минут.
Разогрейте сковороду или духовку до средней температуры.
Готовьте грудку по 4-5 минут с каждой стороны или запекайте 18-20 минут.
Заверните в фольгу и оставьте отдохнуть 5 минут перед нарезкой.
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При написании материала использованы источники: Serious Eats, The Kitchn, Bon Appétit.