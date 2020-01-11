Сніг і туман: водіїв попередили про негоду на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений

В "Укравтодорі" розповіли про стан автомобільних доріг станом на 6:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Станом на 6:00 місцями невеликий сніг в Київській області, подекуди дощитиме в Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях, місцями в центральних і південних областях туман.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття на Яблунецькому перевалі - місцями ожеледиця, Ужоцькому та Вишківському - місцями засніжене.

На дорогах виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано.

Нагадаємо, погода в Україні 10 січня буде дощовою, на дорогах місцями ожеледиця, а через туман обмежена видимість. Станом на ранок невеликий сніг спостерігається в східних областях, на заході країни - невеликий дощ, в центральних і північних областях - туман. Середня температура повітря коливається від -3 на сході до + 4 на заході.