Весна восени? У Києві на фото потрапила природна аномалія

У Києві жителі помітили чергову природну аномалію. Надворі жовтень, а в центрі столиці на всю цвітуть каштани. Незважаючи на те, що під деревами вже лежать плоди каштана, на гілках видніються красиві квіти.

Фотографії природної аномалії опублікувала на сторінці в Facebook Ольга Шевельова.

"Каштани на Хрещатику. Сьогодні", - підписала вона знімки.

В Києві восени цвітуть каштани (фото: facebook.com/sorrel.olga)

В коментарях українці відзначили, що все це відбувається через глобальне потепління.

Клімат міняється у бік потеплення, і це не глобальне потепління, а черговий цикл. Рослини цвітуть при режимі сонця 12/12 (весіннє/осіннє рівнодення). Саме з цієї причини частина рослин цвіте навесні, а частина восени.

Хворіють каштани.

Відзначимо, що також квітучі каштани помітили в Голосіївському районі столиці. Знімки дерев опублікувала у соцмережі Олена Жукова.

В Києві цвітуть каштани (фото: facebook.com/olena.vlad.zhukova)

Як ми писали раніше, на популярному українському курорті в Запорізькій області зафіксували рідкісну природну аномалію. У Бердянську у вересні почали цвісти плодові дерева.

Також ми писали, що кліматолог пояснила причину природних аномалій в Україні.