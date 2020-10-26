ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Весна восени? У Києві на фото потрапила природна аномалія

Автор: Людмила Жукова

Жителі Києва помітили в центрі столиці квітучі каштани

У Києві жителі помітили чергову природну аномалію. Надворі жовтень, а в центрі столиці на всю цвітуть каштани. Незважаючи на те, що під деревами вже лежать плоди каштана, на гілках видніються красиві квіти.

Фотографії природної аномалії опублікувала на сторінці в Facebook Ольга Шевельова.

"Каштани на Хрещатику. Сьогодні", - підписала вона знімки.

В Києві восени цвітуть каштани (фото: facebook.com/sorrel.olga)

Популярні новини

В коментарях українці відзначили, що все це відбувається через глобальне потепління.

  • Клімат міняється у бік потеплення, і це не глобальне потепління, а черговий цикл. Рослини цвітуть при режимі сонця 12/12 (весіннє/осіннє рівнодення). Саме з цієї причини частина рослин цвіте навесні, а частина восени.
  • Хворіють каштани.

Відзначимо, що також квітучі каштани помітили в Голосіївському районі столиці. Знімки дерев опублікувала у соцмережі Олена Жукова.

В Києві цвітуть каштани (фото: facebook.com/olena.vlad.zhukova)

Як ми писали раніше, на популярному українському курорті в Запорізькій області зафіксували рідкісну природну аномалію. У Бердянську у вересні почали цвісти плодові дерева.

Також ми писали, що кліматолог пояснила причину природних аномалій в Україні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України аномалия