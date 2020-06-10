Кліматолог назвала причину погодних аномалій в Україні: трапляються кожні 30 років

Кліматолог розповіла, що відбувається з погодою в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погодні зміни в Україні пов'язані з глобальними світовими процесами

Кліматолог пояснила погодні аномалії, які відбуваються в Україні останнім часом. Після рекордно теплої осені й такої ж зими українців збентежила нетипово холодна весна, яка на кілька тижнів зрушила прихід метеорологічного літа в Україну.

Світлана Бойченко, доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН України розповіла, що клімат у світі змінюється циклічно, приблизно кожні 30 років. Тому фахівці роблять висновки про ті чи інші глобальні кліматичні зміни не по кожному року конкретно, а з цілого періоду. І вплив на такі зрушення надають, за словами кліматолога, вулкани, і океани.

При цьому в нинішньому відтинку часу варто очікувати різких погодних змін, пише Сьгодні.

"Ми будемо деякий час жити в "погодних гойдалках" - різкі зміни погодних умов від холодних до теплих, від вологих до сухих. Літо може бути несподівано прохолодне, затяжне, дощове", - говорить вона.

У Всесвітній метеорологічній організації оцінюють кліматичні зміни протягом останніх 30-літніх відрізків. Виходячи з них, можна зробити висновок, що зараз проходимо "максимум потепління".

Але до 30-40-х років ситуація знову зміниться, і на тлі загального потепління буде відбуватися спад. А до 2060-2070-х років хвиля знову піде вгору. Річ у тому, що відповідно до ряду гіпотез, ці хвилі формуються вулканічною діяльністю та океанами.

Так, коли вулкани вивергаються на висоту 20-25 кілометрів, стратосфера забруднюється газами, попелом і різними викидами. Наприклад, оксид сірки SO2 в стратосфері призводять до утворення сульфатних аерозолів, які можуть бути там до декількох років, виконуючи роль антипарникових компонентів.

Вчені помітили, що після потужних вивержень вулканів в екваторіально-тропічній зоні на планеті спостерігається похолодання. Якщо ж вулкан вивергається ближче до полюса, особливо він не впливає на глобальні зміни клімату - тільки локальна дія.

Що стосується океанів, Світлана Бойченко каже, що в їх водах "зашиті" парникові гази (вуглекислий газ, метан, закис азоту), і при підвищенні температури океан, викидаючи додатково парникові гази в атмосферу, здатний посилювати атмосферний парниковий ефект, приводячи до потепління. І навпаки, при похолоданні океан "забирає" і тримає ці гази у своїх водах. Таким чином, похолодання ще більше посилюється.

Раніше ми писали, що Україну накриє рекордна спека, а деякі області засипле градом.

Також повідомлялося, що у Карпатах розквітли смереки, з'явилися фантастичні фото рідкісного явища.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко