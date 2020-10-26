Весна осенью? В Киеве на фото попала природная аномалия

В Киеве жители заметили очередную природную аномалию. На улице октябрь, а в центре столицы во всю цветут каштаны. Несмотря на то, что под деревьями уже лежат плоды каштана, на ветках виднеются красивейшие цветы.

Фотографии природной аномалии опубликовала на странице в Facebook Ольга Шевелева.

"Каштаны на Крещатике. Сегодня", - подписала она снимки.

В Киеве осенью цветут каштаны (фото: facebook.com/sorrel.olga)

В комментариях украинцы отметили, что все это происходит из-за глобального потепления.

Климат меняется в сторону потепления, и это не глобальное потепление, а очередной цикл. Растения цветут при режиме солнца 12/12 (весеннее/осеннее равноденствия). Именно по этой причине часть растений цветет весной, а часть осенью.

Болеют каштаны.

Отметим, что также цветущие каштаны заметили в Голосеевском районе столицы. Снимки деревьев опубликовала в соцсети Елена Жукова.

В Киеве цветут каштаны (фото: facebook.com/olena.vlad.zhukova)

Как мы писали ранее, на популярном украинском курорте в Запорожской области зафиксировали редкую природную аномалию. В Бердянске в сентябре начали цвести плодовые деревья.

Также мы писали, что климатолог объяснила причину природных аномалий в Украине.